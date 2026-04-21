Tras reunirse ayer por la noche con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, representantes del sector gasolinero aseguraron que el acuerdo voluntario continuará para que el precio del diésel no se ofrezca en más de 28 pesos por litro.

Además, señalaron que continuarán haciendo esfuerzos para recortar el precio al público hacia el martes de la siguiente semana, cuando se llevará a cabo una nueva reunión con la Mandataria.

Gasolineros mencionaron que Sheinbaum les recordó que a ella la eligieron para cuidar la economía del pueblo, y que el gobierno está apoyando la contención de precios con 5 mil millones de pesos vía estímulos al IEPS.

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A la salida de la reunión, Mauricio González Puente, director general de Grupo Valores ABC, reiteró que seguirán apoyando a la Presidenta, y que estarán haciendo esfuerzos en los siguientes días para bajar el precio conforme al pacto voluntario. Asimismo, descartó que haya desabasto de combustibles.

Previo a la reunión con Sheinbaum, el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Enrique Félix Robelo, señaló que mantener el acuerdo para que el precio del diésel no rebase 28 pesos por litro ha sido muy difícil por los altos costos regulatorios y de logística.

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