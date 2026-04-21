A unas horas de la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, los gasolineros en el país advirtieron que mantener el acuerdo para que el precio del diésel no sea mayor a 28 pesos por litro ha sido muy difícil con costo regulatorios y de logística altos.

“Sostener un precio no mayor del diésel es algo que hemos visto muy complicado”, advirtió el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Enrique Félix Robledo.

Durante su participación en el panel sobre el nuevo rol de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el 4o. Foro de Infraestructura organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), insistió en la importancia de considerar la viabilidad financiera para ese tipo de acuerdos.

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Enfatizó que para sostener el acuerdo con el gobierno federal hay que ver si se puede mantener con el tiempo, porque se debe asegurar que no afecte las finanzas de las empresas gasolineras.

Recordó que desde el año pasado han trabajado con la Subsecretaría de Hidrocarburos para el caso de la gasolina regular.

Desde entonces han presentado los costos operativos que tienen las estaciones de servicio, pues los temas regulatorios y laborales son muy importantes de considerar.

Enfatizó que para sostener el acuerdo con el gobierno federal hay que ver si se puede mantener con el tiempo, porque se debe asegurar que no afecte las finanzas de las empresas gasolineras. Foto: iStock

Por eso, enfatizó que para el diésel el esfuerzo si bien es temporal, con esos costos resulta más difícil, pues los números “son muy claros”.

Comentó que en algunas regiones del país, se puede cumplir de manera transitoria.

Pero en otras como por ejemplo en la península de Yucatán, es más complicado que el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, señaló.

“El tema logístico pega muy fuerte para trasladar el combustible, y el regulatorio”, puntualizó.

Sobre las medidas para los controles volumétricos y combate al huachicol fiscal, estableció que si bien son favorables y adaptables, hay mucha regulación.

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Por su parte la directora Legal de Cumplimiento Regulatorio en Energía Regional, estableció que si bien es loable para una economía social topar el precio del diésel en apoyo a un gobierno humanista, hay que tomar en cuenta que los costos para las empresas son insostenibles.

Estimó importante que el gobierno federal transparente la metodología para ver cómo llegaron a esos números.

De ahí que consideró favorable conciliar un precio justo en función de los costos administrativos del sector.

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