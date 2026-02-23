Más Información
Fuga masiva en penal de Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"; 23 reos escapan y muere un custodio
Así es el lanzacohetes ruso que usaba “El Mencho”; fue utilizado en 2015 para derribar helicóptero de la Fuerza Aérea
Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más
Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos
Gabinete de Seguridad descarta incendio de vehículos en Apatzingán; reporta incidentes en Coalcomán y Aguililla
El caos que se generó este domingo trás la captura y abatimiento del líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el mencho, ha provocado que las gasolineras hayan cambiado su forma de operar y por eso, la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) emitió varias recomendaciones.
“Hacemos un llamado respetuoso a los empresarios gasolineros y operadores de las Estaciones de servicio, para mantener la calma, la prudencia y la responsabilidad, apegados a los Protocolos de Seguridad vigentes y a la observancia de las medidas preventivas, relacionadas con (varias medidas)”, expuso la Onexpo.
Entre estos puntos están la ubicación y uso de los Paros de Emergencia, que tienen que ver con verificar su correcta operación, libre acceso y conocimiento pleno por parte del personal en turno.
Lee también Gasolineros invierten más en tecnología para optimizar operaciones; piden mejorar infraestructura
Otro es asegurar el correcto funcionamiento de las válvulas de corte rápido; también está el resguardar los aceites y aditivos que se exhiben en las islas de despacho.
Asimismo, está la disposición y confinamiento seguro de materiales residuales, que es el manejo, resguardo y disposición de residuos conforme a la normatividad aplicable, evitando acumulaciones o manejo inadecuado en áreas operativas.
Otro punto es evitar el despacho de productos en bidones, depósitos de mano o equivalentes: Recordar que esta práctica está restringida y procede únicamente en los casos considerados por la regulación y los protocolos en vigor.
Lee también Van por el dominio de la franquicia Pemex: Onexpo
Un punto más es la ubicación visible de números telefónicos de emergencia, en esto, los gasolineros deben de confirmar que en cada Estación se encuentren actualizados y visibles los contactos de autoridades locales, servicios de emergencia y cuerpos de seguridad.
Finalmente, la Onexpo exhortó a todo el personal de las Estaciones de Servicio a actuar con profesionalismo y orden ante cualquier eventualidad, en salvaguardia de la integridad personal y de los clientes.
“El cumplimiento puntual de los protocolos de seguridad, orden y limpieza, son un reflejo de nuestro compromiso con la legalidad, la certeza jurídica y el estado de derecho que nuestro país requiere para fortalecer el crecimiento, el desarrollo, las inversiones productivas, la creación de empleo y el bienestar general”, apuntó el informe.
Citi vende 24% de Banamex a inversionistas institucionales; la operación alcanza 43 mil millones de pesos
desa
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]