Los gasolineros están invirtiendo más en tecnología e innovación para optimizar operaciones mejorar la experiencia de los clientes y también para superar los retos que representan el cumplimiento de la regulación y la competencia desleal.

Enrique Félix Robelo, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) en su convención nacional señaló que con diálogo con las autoridades se debe impulsar el desarrollo del sector en beneficio de la inversión, el desarrollo y los consumidores.

“Sin perder de vista la necesaria viabilidad financiera de las empresas que le hacen posible, hoy reiteramos que en materia de hidrocarburos y de energéticos ni el Estado ni el mercado pueden solos, se necesitan proyectos que aporten mejor infraestructura de distribución nuevas inversiones y trazabilidad”, añadió el ejecutivo.

También destacó que el combate a los combustibles ilegales son una causa nacional que genera justicia comercial y protección a los consumidores.

“Seguiremos apoyando las acciones del gobierno federal para defender un mercado justo y ético que combata la informalidad y competencia desleal, el contrabando de combustibles, que tanto dañan al erario, a las estaciones de servicio, al consumidor final, al medio ambiente por las mezclas de dudosa calidad y origen hechas en incumplimiento de las normas”, añadió.

Actualmente, la Onexpo calcula que uno de cada tres litros de combustibles que se distribuye en el país son ilícitos.

En el evento, la Onexpo ha premiado a los empresarios que han cristalizado esfuerzos en mejoras y eficiencias que también benefician a los consumidores.

“Nosotros hemos apostado por la tecnología y la innovación, como motores de eficiencia, optimizando nuestras operaciones y mejorando la experiencia de servicio a nuestros clientes”, destacó Lourdes Wiley, subdirectora de Relaciones Públicas de Grupo Orsan.

“Nuestro programa de lealtad, por ejemplo, ha sido clave para crear vínculos sólidos con nuestros clientes, ofreciendo valor más allá del servicio. Trabajamos también bajo una cultura de disciplina presupuestal y una gestión basada en la eficiencia financiera y operativa, lo que nos ha permitido crecer con orden, enfoque y poder responder con agilidad a los retos del mercado”, dijo , al recibir el Premio Liderazgo Gasolinero por distinguirse en la implementación de eficiencias operativas en las estaciones de servicio.

La empresa está convencida de que el liderazgo comienza con visión y se sostiene con acción a largo plazo.

Grupo Orsan es una empresa regiomontana dedicada a la venta y distribución de combustibles.

Con sede en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, hace más de 50 años ya alcanzó las 150 estaciones de servicio, y atiende diariamente a más de 100 mil clientes.

En México, de acuerdo con datos de PetroIntelligence, en el país hay 13 mil 883 permisos de estaciones de servicio.

“La eficiencia operativa para nosotros, no es solo una meta: es una cultura. Una cultura que hemos desarrollado durante casi 60 años y que nace de la visión del Arquitecto Carlos Sandoval, quien siempre nos ha recordado que ‘lo que no se mide, no se mejora’, y que siempre hay una mejor forma de hacer las cosas”, dijo Wiley.

En un entorno tan competitivo, agregó, la clave está en adaptarse a las necesidades del mercado.

La Onexpo por su parte es un enlace entre gobierno y empresa, mediante diversas actividades que benefician a sus agremiados, y fortalecen su compromiso con la comunidad al impulsar una cultura de transparencia, servicio y responsabilidad hacia el interior de las empresas que la integran.

