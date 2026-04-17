El gobierno federal y los empresarios gasolineros acordaron ahora el compromiso de vender a 28 pesos por litro de diesel.

En comunicado, explica el gobierno que en el contexto internacional actual, que ha dado como consecuencia el incremento de los precios del petróleo y de los distintos productos derivados, entre ellos los combustibles, las empresas del sector gasolinero y el gobierno federal mantienen las iniciativas para dar continuidad al acuerdo temporal para reducir el costo del diésel.

“Al día de hoy, los esfuerzos conjuntos permiten alcanzar un precio máximo de venta al público de 28.00 pesos por litro”, señaló el gobierno.

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De forma similar a la Estrategia de gasolina regular, este acuerdo extraordinario considera la participación voluntaria de las empresas considerando las distintas condiciones operativas de cada gasolinera, reiteró.

Las empresas del sector y el Estado Mexicano refrendan una vez más su compromiso de coordinación y trabajo permanente en beneficio del pueblo de México, según el comunicado.

Previamente el acuerdo consistía en vender máximo el litro de diesel en 28.28, pesos por litro.

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No obstante, debido a los incrementos internacionales en el crudo por el conflicto Medio Oriente solamente 21% de los expendios, ofrecían precios que cumplían con el acuerdo voluntario.

De acuerdo con la agencia PetroIntelligence, actualmente el precio promedio del diesel está en 28.51 pesos por litro.

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gs