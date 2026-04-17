En vísperas de que el gobierno mexicano actualice los estímulos fiscales semanales a combustibles en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtió que los subsidios generalizados son regresivos.

“Lo que no queremos es que los países aumenten de manera permanente los subsidios porque no son focalizados y benefician más a los ricos que a los pobres”, dijo el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk.

En conferencia de prensa para presentar las expectativas económicas para las Américas, puso de manifiesto que los precios del petróleo si bien rondan los 90 dólares por barril, se desconoce su cotización en los próximos tres meses.

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Bajo esa incertidumbre, es impredecible el costo de los subsidios, pero podría ser muy importante, enfatizó en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Por eso en el FMI se considera dejar que opere el mecanismo del mercado como lo más conveniente, y que las personas y empresas tomen decisiones para reducir la demanda de energía.

Eso aminorará las presiones sobre la economía, aseguró el funcionario del organismo encargado de las Américas en el FMI.

Refirió que varios países en la región cuentan con esquemas para suavizar los precios de las gasolinas, pero deben ser cuidadosos para que lleguen solamente a la población de menores ingresos.

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“Se debe apoyar a los que serán más impactados por estos cambios, en particular con los precios de la energía”, puntualizó.

Mencionó el caso de Ecuador, en dónde se eliminaron los subsidios desde 2024, decisión que calificó de “valiente” a cambio de un programa social para limitar el impacto sobre los más pobres con el apoyo de organismos internacionales.

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