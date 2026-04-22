Huixquilucan, Méx.— A cinco días del derrame de combustible en manantiales de Magdalena Chichicaspa —por el choque de una pipa el 16 de abril— se llevó a cabo el acordonamiento de la zona afectada por trabajadores de Grupo Isali, empresa privada dedicada a la remediación y saneamiento de suelo contaminado.

Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), habitantes y autoridades de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México acudieron a la zona para comenzar los análisis para determinar la magnitud de la contaminación.

Juan Carlos Fajardo, director de la Región Naucalpan de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, reconoció, en entrevista con EL UNIVERSAL que existe presencia de combustible en el agua de las viviendas. De acuerdo con los resultados de los estudios de Coprisem, realizados en viviendas de las colonias Yeto, Calvario y La Manzana, hay presencia intensa y moderada de hidrocarburos en el agua que llega a los domicilios.

El funcionario detalló que se hizo un muestreo de 18 tanques que abastecen a las comunidades y los resultados serán enviados al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) para su evaluación.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se constató la presencia de combustible en el agua que fluía en el manantial, así como el olor del hidrocarburo perceptible en la zona.

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