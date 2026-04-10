A pesar del entorno de incertidumbre, los empresarios en distintas regiones del país comienzan a retomar sus planes de inversión, impulsados por una mayor claridad en el panorama económico y por la disponibilidad de financiamiento, particularmente hacia pequeñas y medianas empresas (Pymes).

En entrevista con EL UNIVERSAL, el director general de BanBajío, Edgardo del Rincón, señaló que tras un período de cautela, el sector empresarial ha dejado atrás una postura de espera y ha comenzado a identificar oportunidades de crecimiento, lo que se traduce en una mayor demanda de crédito en regiones como el norte, el Bajío y la Ciudad de México.

“Estamos viendo una mejor actitud. Los empresarios están dejando el estado de espera a que hubiera más claridad por los temas de incertidumbre. Y el empresario, siempre está viendo oportunidades y yo creo que se están dando cuenta que esas oportunidades están ahí y que hay que ir por ellas”, explicó.

Lee también Altagracia Gómez advierte alta mortalidad de Pymes por exceso de burocracia

Del Rincón indicó que, aunque persisten factores de riesgo como la incertidumbre política y problemas de seguridad en algunas regiones, el ánimo del empresariado se mantiene positivo, lo que abre una ventana de oportunidad para el crecimiento del crédito y la inversión productiva en el país.

“Quisiéramos ir más rápido, obviamente. Quisiéramos un mayor crecimiento económico y mayor certidumbre en términos generales. Los temas también de violencia afectan varios estados de la República, es un problema importante. Sin embargo, veo a los empresarios positivos”, resaltó.

Indicó que el banco prevé un crecimiento de al menos 10% en su cartera de crédito durante 2026, por encima del ritmo del mercado, apoyado en una estrategia de expansión enfocada en la banca empresarial y en el fortalecimiento de su presencia regional.

La institución financiera ha identificado una reactivación en diversos sectores, entre ellos manufactura, impulsada por el fenómeno de relocalización de empresas o nearshoring, así como en actividades de real estate, vivienda, comercio y agroindustria de exportación, que continúan mostrando dinamismo.

Lee también México muestra grandes avances en pagos digitales, dice CEO global de Visa; se debe aumentar aceptación entre Pymes

Del Rincón explicó que parte de esta reactivación responde a proyectos que habían sido pospuestos ante la falta de certidumbre, pero que ahora comienzan a ejecutarse conforme se establecen reglas más claras, particularmente en materia de inversión en infraestructura.

En este sentido, consideró que los nuevos esquemas que permiten la participación conjunta del sector público, privado y capital extranjero podrían detonar inversiones relevantes en el país, al reconocer que el financiamiento requerido rebasa la capacidad del sector público.

Para atender esta mayor demanda, BanBajío ha reforzado su estructura operativa con la incorporación de más de 50 banqueros empresariales, así como la creación de nuevas direcciones regionales y centros de negocio especializados en empresas que requieren financiamiento de entre 30 y 100 millones de pesos.

Actualmente, el banco cuenta con ocho centros de este tipo y prevé abrir tres adicionales en el corto plazo, con el objetivo de superar las 20 unidades hacia 2030, en línea con su estrategia de ampliar la cobertura en segmentos clave de Pymes.

Lee también Bajarán cobro de comisiones al pagar con tarjeta en gasolineras; buscan incentivar pagos digitales y mejorar precios

El directivo destacó que este segmento representa uno de los principales motores de crecimiento para la institución, el cual ocupa el cuarto lugar en financiamiento a nivel nacional, pero aún existe una baja penetración del crédito formal entre pequeñas y medianas empresas, así como un alto nivel de informalidad.

En este contexto, subrayó que la formalización de las Pymes permitiría mejorar su acceso a financiamiento en condiciones más competitivas, además de incrementar sus posibilidades de crecimiento y permanencia en el mercado.

Asimismo, señaló que si bien las Pymes han avanzado en el uso de herramientas digitales y banca electrónica, el uso de efectivo sigue siendo predominante en la economía, lo que mantiene la relevancia de la red de sucursales como complemento en la atención a este segmento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc