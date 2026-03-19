Cancún, Quintana Roo. Ante el elevado índice de mortalidad que tienen las Pymes, donde siete de cada diez negocios de este tipo mueren antes de cumplir dos años de vida, con lo cual se deben dar mejores condiciones de regulación para aumentar su permanencia en la actividad económica, dijo la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas de la Presidencia de la República, Altagracia Gómez.

Al participar en el panel “Mayor productividad para incrementar la inversión y el desarrollo en México”, dentro de los trabajo de la 89 Convención Bancaria, ironizó sobre la complejidad de trámites para las pymes, donde tardan “más en sacar una firma electrónica y todos los datos para el SAT que cuando ya se murió”.

“Para el reto de que vivan más tiempo, uno de los pilares fundamentales es la desregulación. Hay muchos estudios que señalan que, quitando el 50% de los trámites para las pymes, pueden vivir 66% más tiempo solo por el costo promedio del trámite, que son 95 mil pesos anuales”, dijo.

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Gómez añadió que el segundo reto es que se formalicen, y esto puede ocurrir si se incluyen en el sistema financiero con mayor acceso a crédito o capital.

“Un tercer factor estructural es la colaboración y la coinversión que requieren estas Pymes. El mayor reto de las Pymes es la comercialización, no la producción”, resaltó.

La falta de simplificación impacta en costos y en la permanencia de las empresas. (19/03/26) Foto: Cortesía ABM

En este punto, Altagracia Gómez argumentó que la formalización de estas empresas primero se va a presentar por medio de los pagos y luego por los créditos. Por ello, argumentó que los cambios en políticas que rompan con los obstáculos a las Pymes para acceder a más y mejor capital, para que tengan acceso a más soluciones, es un paso que se tiene que dar.

En el mismo panel, Hugo Nájera, director general de la banca minorista de BBVA México, precisó que los elementos que pueden hacer subir la productividad tienen que ver con políticas públicas y también con la participación de la banca en este proceso.

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“El crédito no fluye a donde no tienes información. Yo diría que ese es un aspecto que han atacado muy bien a nivel internacional. Otra es que los créditos tengan propósito, o sea, no solamente es crédito para crecer, sino, por ejemplo, para adoptar la tecnología que requieres para hacer la transformación”.

Por su parte, Santiago Levy, exvicepresidente de sectores y conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aseveró que la baja productividad del país no es un problema reciente, sino que se enfrenta a un problema estructural de casi dos décadas. Así, dudó que por sí solo el T-MEC revierta esta situación.

“Ojalá que el secretario (Marcelo) Ebrard y la presidenta Claudia Sheinbaum tengan el mayor de los éxitos posibles en la renegociación del T-MEC. Ojalá eso ocurra a la brevedad, pero eso no va a arreglar el problema. Si no lo arregló en los últimos 25 años, ¿por qué lo iba a arreglar hacia delante?”, comentó.

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