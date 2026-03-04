El comercio global vive momentos críticos por el aumento de las medidas unilaterales, el proteccionismo y por la parálisis de funciones esenciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que la International Chamber of Commerce (ICC) planteó una serie de medidas para rescatar el intercambio de bienes y servicios como motor de crecimiento y empleo.

El problema es que las empresas consideran que “un colapso del sistema multilateral tendría consecuencias severas: menos exportaciones, mayor incertidumbre, pérdida de inversiones y afectaciones directas al empleo".

Mientras que "para México, una economía profundamente integrada a las cadenas globales de valor, el fortalecimiento de la OMC no es una opción ideológica, sino una necesidad estratégica”, de acuerdo con la International Chamber of Commerce.

Ante la posibilidad de que caiga el PIB mundial de aquí al 2030 en alrededor de 5.1%, de acuerdo con Oxford Economics, la ICC planteó un Pacto para el Comercio, el Crecimiento y el Empleo, en el que llama a los gobiernos del mundo a una ronda formal de negociaciones, a trabajar en esquemas de solución de controversias, la facilitación y digitalización comercial, entre otras soluciones que reduzcan las fricciones comerciales e integren a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

En conferencia de prensa, el secretario general de la ICC global, John Denton, dijo que “la incertidumbre genera reticencia a invertir, lentitud para contratar, retrasa decisiones que pueden generar negocios, lo que afecta a grandes y pequeñas empresas”.

No ven guerra comercial global por política arancelaria de Trump

Consideró que la imposición de aranceles y la nueva política comercial de Estados Unidos no pueden provocar una guerra comercial global, porque el intercambio de bienes y servicios de dicho país con el mundo solamente representa el 13%.

El líder de la ICC global, con sede en París, quien está de visita por México, afirmó que ellos instan “a otras economías a no tomar represalias, sino a centrarse en el siguiente paso de la respuesta, que es mantener el sistema comercial internacional, a estabilizarlo”.

Cámara de Comercio Internacional (ICC siglas en inglés). Foto: Especial

Agregó que el riesgo de colapso del sistema mundial de comercio existe, pero si se trabaja en esquemas de mantenimiento y revitalización de este, se podrían generar 5 billones de dólares adicionales de actividad económica, lo que representaría un aumento del 4% del PIB mundial.

En su turno, el presidente de la ICC México, Claus von Wobeser, afirmó que hay riesgo de que aumenten las medidas unilaterales y se fragmente el comercio mundial. Todo ello podría tener un impacto en los precios, escasez de productos básicos, menor desarrollo y baja generación de empleos.

Agregó que una de las ventajas es que Estados Unidos no podría continuar su actividad económica sin México, por lo que, afirmó, "se tiene que aprovechar esa situación". En el evento, el vicepresidente de la Comisión Global de Comercio y Políticas de Inversión de la ICC, Ramírez, dijo que estamos enfrentando una crisis del comercio y de falta de cumplimiento de reglas.

Afirmó que “el esquema de comercio que plantea la OMC está paralizado”, por lo que "ante más medidas unilaterales, hay menos confianza en el sistema mundial que lo regula, con los mayores efectos negativos para las economías pequeñas y medianas como México", comentó el exintegrante del sistema de apelación de disputas de dicha organización multilateral.

Por eso, la ICC busca soluciones prácticas como la facilitación comercial, la creación de ventanillas únicas, la digitalización, la simplificación de trámites y terminar con los "cuellos de botella".

ss/mcc