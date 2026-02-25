Tarjetón Digital del IMSS 2026; ¿quién debe tramitarlo y por qué es obligatorio?

Con el firme propósito de modernizar y facilitar los procesos burocráticos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene la vigencia y obligatoriedad de sus herramientas tecnológicas para el ciclo 2026.

Esta estrategia de digitalización responde a la necesidad de reducir la saturación en las oficinas físicas, permitiendo que los usuarios gestionen su información de seguridad social con mayor inmediatez y seguridad.

De acuerdo con los lineamientos institucionales, esta medida representa un avance significativo en la gobernanza digital, asegurando que la información financiera y laboral de los afiliados esté disponible de manera ininterrumpida.

¿Para qué sirve el Tarjetón Digital del IMSS y cuáles son sus beneficios?

El Tarjetón Digital del IMSS se define como un documento electrónico oficial diseñado para que los derechohabientes consulten información crítica sobre su situación de seguridad social. Según la normativa vigente, esta herramienta sustituye al tradicional talón de pago físico, centralizando los datos en una plataforma en línea que garantiza total transparencia en los detalles laborales y financieros.

La implementación de este recurso digital constituye un alivio administrativo, ya que evita las filas presenciales y permite a los usuarios gestionar sus trámites desde cualquier dispositivo electrónico.

Dentro de las funcionalidades principales de este sistema, destaca la capacidad de consultar y descargar comprobantes de pago mensuales, así como revisar el historial completo de percepciones y descuentos aplicados.

Asimismo, el sistema habilita la verificación de pagos extraordinarios (como guardias o compensaciones), la actualización de datos personales (domicilio, teléfono o correo electrónico) y el seguimiento puntual de préstamos o créditos vigentes. Esta estructura permite, además, la reimpresión eficiente de talones de pago anteriores, mejorando la capacidad de respuesta del instituto ante las solicitudes de los beneficiarios.

Sujetos obligados y procedimiento para el registro exitoso

El acceso a este ecosistema digital está reservado exclusivamente para tres grupos específicos afiliados a la institución: trabajadores activos, pensionados y jubilados.

Para el cumplimiento de este registro, el IMSS solicita requisitos básicos (Clave Única de Registro de Población (CURP), matrícula o Número de Seguridad Social, estado de residencia, fecha de ingreso y un correo electrónico vigente).

Para obtener el documento, los interesados deben seguir el siguiente procedimiento técnico:

Acceder al portal web oficial destinado al Tarjetón Digital.

Seleccionar la opción de "Registro de nuevos usuarios" o cambio de contraseña.

Integrar el formulario digital con la información personal solicitada.

Generar una clave de acceso segura y confirmar el correo electrónico proporcionado.

Aguardar la notificación de confirmación (la cual puede demorar hasta doce horas).

Validar la cuenta mediante el enlace privado enviado por el sistema para habilitar la descarga de información.

