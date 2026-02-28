Las mercancías con la etiqueta Made in Mexico, excluyendo las petroleras, que cruzaron hacia Estados Unidos alcanzaron un valor de 38 mil 600 millones de dólares durante enero.

Esta cifra significa un incremento de 7.9% frente a los envíos de enero de 2025 y llevan 11 meses consecutivos en terreno positivo, de acuerdo con cifras que el Inegi dio a conocer este viernes.

El resultado se debe al aumento de 18.2% en las ventas de computadoras, maquinaria, componentes, equipo médico y productos agropecuarios, ya que las exportaciones automotrices se redujeron 16.7%.

Para cruzar la frontera norte, los vehículos y autopartes pagan un arancel de 25% sobre el contenido que no sea estadounidense.

Las exportaciones canalizadas al resto del mundo marcharon a mayor velocidad, cuyo valor fue 19.6% superior a enero de 2025, impulsadas por la aceleración de la industria automotriz, que disparó sus envíos 35.9%.

Analistas de Banorte explicaron que el principal punto de choque en el comercio exterior seguirá siendo la política arancelaria de la Unión Americana.

El 20 de febrero, la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente Donald Trump a imponer aranceles bajo dicho mecanismo, invalidando así las tarifas impuestas en abril de 2025.

La respuesta de la Casa Blanca no se dejó esperar y utilizó la Sección 122 de la ley de comercio de 1974, cuya figura se implementará en una primera fase con una tasa arancelaria de 10% por un máximo de 150 días, subiendo en algunas semanas a 15%.

Un tema relevante para el país es que se mantienen las excepciones para los productos que cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), destacaron en Banorte.

Al considerar que cerca de 85% de las mercancías cumplían con el tratado en 2025, no ven mucho margen de ganancias adicionales para México.