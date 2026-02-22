Más Información
Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar
Violencia por “El Mencho” suspende clases en al menos 11 estados; priorizan seguridad de estudiantes
El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG
Ante la situación de violencia y bloqueos que se vive en varios estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho", las instituciones bancarias no abrirán sucursales este lunes en varias entidades del país.
BBVA informó que no abrirá sucursales en Jalisco.
Por su parte, Banbajio confirmó que no abrirán sucursales en Jalisco, Nayarit y Colima.
Lee también Violencia alcanza a 20 estados tras muerte de “El Mencho” con bloqueos y quema de vehículos; sigue en VIVO la cobertura y acciones de seguridad
Por su parte, Ve por Más informó que no abrirán sus sucursales en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ajijic en Jalisco, así como en León Guanajuato.
Lee también Hasta la India lanza alerta por violencia en México tras abatimiento de “El Mencho”; comunidad internacional reacciona con medidas de seguridad
Aeropuerto de Puerto Vallarta reporta desvío de vuelos internacionales; AFAC confirma operación normal en Guadalajara, Tepic y AICM
desa/ml
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]