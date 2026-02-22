Ante la situación de violencia y bloqueos que se vive en varios estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho", las instituciones bancarias no abrirán sucursales este lunes en varias entidades del país.

BBVA informó que no abrirá sucursales en Jalisco.

Por su parte, Banbajio confirmó que no abrirán sucursales en Jalisco, Nayarit y Colima.

Por su parte, Ve por Más informó que no abrirán sus sucursales en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ajijic en Jalisco, así como en León Guanajuato.

