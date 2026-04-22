Se ha observado que la inflación afecta en menor medida a los hogares donde la contribución de las mujeres a los ingresos familiares es mayor, destacó la subgobernadora del Banco de México (Banxico), Galia Borja Gómez.

Cuando la contribución femenina supera el 40%, el aumento del costo de la canasta de consumo tiende a ser menor, aseguró en un texto que forma parte del Índice de Equilibrio de Género 2026 elaborado por el Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF por sus siglas en inglés).

En el texto la subgobernadora explica que eso posiblemente se debe a una mayor diversificación en los patrones de compra.

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Refiere que la investigación demuestra que, durante las crisis, el control de las mujeres sobre los recursos familiares tiende a disminuir, especialmente en los hogares con hijos.

Esta reducción en el poder de decisión limita la capacidad de implementar estrategias de consumo óptimas frente a la inflación, pondera.

Por lo tanto, establece que la resiliencia del gasto familiar depende de la preservación de la autonomía económica femenina, que actúa como un mecanismo de protección para la unidad familiar durante períodos de volatilidad.

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Hace mención que la evidencia empírica derivada de la investigación del Banco de México, muestra que incorporar una dimensión de género es esencial para la toma de decisiones imparciales y para abordar las ineficiencias del mercado que la desigualdad reproduce.

Así, consideró que mientras persistan las brechas de género, seguirá siendo fundamental que el banco central mejore el diagnóstico económico, fortalezca el análisis de riesgos y comprenda los efectos distributivos de la política monetaria en la población.

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