Cancún.- Si bien existen mujeres destacadas en varios sectores, falta mucho por avanzar en equidad de género y más en el ámbito financiero y monetario, afirmó la gobernadora de Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja.

Durante su participación en la segunda edición del reconocimiento Mujeres a destacar en la banca 2026: “Trayectorias que dejan huella”, mencionó que alrededor de 30 bancos centrales en el mundo son dirigidos por mujeres.

Sin embargo, esto representa aún menos del 20% del total de estas instituciones, destacó en el marco de la Convención Bancaria que será inaugurada este jueves por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

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“La equidad de género es una reivindicación histórica en la que todavía tenemos mucho que avanzar”, manifestó.

Ponderó que hasta hace unas cuantas décadas, en varios países, incluyendo México, las mujeres carecían de derechos políticos plenos y ocupaban un lugar claramente subordinado en la sociedad y en la economía.

No obstante, afirmó, es necesario reiterar que una participación mayor y más equitativa de las mujeres en la economía nacional, constituye no solamente una obligación moral y de justicia, también se trata de una acción que brinda beneficios para ellas, sus familias y para el bienestar social en general.

La participación de mujeres en liderazgo financiero sigue por debajo de niveles deseables. Foto: iStock

Un ámbito en el que es importante incrementar la participación femenina es el financiero, consideró la banquera central.

Hizo notar que en las últimas décadas, la incorporación de la mujer a las posiciones directivas en este sector ha sido mayor pero aún es muy gradual.

Refirió que de acuerdo con datos del Gender Balance Index, la proporción de mujeres en posiciones de liderazgo en la banca comercial, fondos de pensión y fondos soberanos se ubica en apenas del 30%.

También en algunos de los principales organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, son encabezados por distinguidas funcionarias.

De ahí, enfatizó, la incorporación de mujeres al sector financiero tiene grandes ventajas en eficiencia y productividad.

La funcionaria destaca que la inclusión de mujeres fortalece la toma de decisiones. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Mencionó que diversos estudios han demostrado que una mayor representación de mujeres en las juntas directivas de bancos y en entidades de supervisión financiera se asocia con una mayor estabilidad del sistema.

Aseguró que su presencia favorece una mayor diversidad y pluralidad en la toma de decisiones, así como una mejor gestión de riesgos.

En el caso de nuestro país, Rodríguez Ceja afirmó que contamos con un marco normativo más propicio para la participación económica de la mujer.

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Pero reconoció que su incorporación cabal en diversos ámbitos todavía es un pendiente histórico y un imperativo económico, frente a estimaciones que apuntan que al cerrar las brechas de participación en el mercado laboral mexicano tendría un impacto mayor al producto interno bruto.

Falta fortalecer las normas y prácticas que aseguren los procesos de incorporación al mercado de trabajo, remuneración y ascenso profesional libres de sesgos, indicó.

Un impulso de opciones más flexibles de trabajo u otras formas de apoyo para quienes tienen responsabilidades de cuidado y, sobre todo, la consolidación de una cultura social que erradique cualquier actitud de violencia, discriminación de género, o acoso y que justiprecie el avance profesional de la mujer, puntualizó.

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