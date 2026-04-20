Tultepec, Méx.- La principal actividad económica en el municipio de Tultepec dejó de ser la fabricación de pirotecnia debido a que la población comenzó a trabajar en las naves industriales que se han asentado ahí, principalmente para la operación de centros de distribución logística, informó el alcalde Sergio Luna Cortés.

“La pirotecnia es distintiva de nosotros, es orgullo de Tultepec. Es la esencia, la llevamos en nuestra sangre, pero obviamente, hoy ya nos vamos a convertir en una potencia regional industrial porque con los casi 11 centros logísticos que tenemos y los 3 grandes que se van a crear acá, vamos a estar en los más grandes niveles de desarrollo”, explicó Luna Cortés sobre el desarrollo industrial que ocurre en la localidad.

En entrevista, el presidente de la llamada capital nacional de la pirotecnia mencionó que lo anterior no significa que ya no exista la vocación para la fabricación de los artificios pirotécnicos, pues hay un sector de la población que sigue las tradiciones familiares y persiste en el oficio, encontrando en La Saucera el lugar autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional para la elaboración de cohetes y fuegos artificiales que iluminan festividades a nivel estatal, nacional e internacional.

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Sobre el crecimiento que se está gestando, al formar parte del polo de desarrollo en torno al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Sergio Luna Cortés refirió que la construcción de naves industriales es la principal actividad, pues la demarcación tiene conectividad con una importante vialidad como lo es el Circuito Exterior Mexiquense.

“Lo que está existiendo propiamente son las empresas privadas y logísticas que se están asentando en la parte oriente de Tultepec y en la parte poniente ya lo habían hecho. En el límite con Tultitlán tenemos 9 parques logísticos y se están generando dos grandes parques acá: Grupo Danos y Grupo Panorama, con una existencia de casi 800 mil metros cuadrados cada uno; están pegados al Mexiquense”, puntualizó el alcalde de la capital nacional de la pirotecnia.

La llegada de ese tipo de industria, dijo, genera beneficios. Sin embargo, se encuentran en una ruta por regularizar el estatus legal que tienen los centros de distribución logística (CEDIS) que se han edificado en sitios ejidales.

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“Y eso está impactando a Tultepec porque esas parcelas eran ejidales; los ejidatarios no pagan predio y hoy tuvieron que pasar a propiedad y hoy tengo un incremento en mi padrón catastral porque toda esa gente ya va a pagar predio y ya tengo un incremento en el presupuesto anual, y el impacto que va a generar con la generación de empleos”, señaló Luna Cortés.

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