A fines de abril y principios de mayo se podría inaugurar el tren suburbano que conectará Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), dijo el director general de esa instalación aeroportuaria, Isidro Pastor.

En el Foro ANERPV, de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, dijo que la inauguración se dará “en estos días próximos, van a tener la noticia de que se va a inaugurar el tren suburbano que parte de Buenavista y llega al aeropuerto Felipe Ángeles en 40 minutos….(estará en marcha) en los próximos días entre finales de abril y principios de mayo".

Explicó que en 2025 se movieron 7 millones de pasajeros, con la meta de que en el año 2052 el AIFA pueda trasladar a 85 millones de pasajeros al año.

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Tren Suburbano al AIFA. Foto: Hugo Salvador. EL UNIVERSAL

Comentó que la proyección se hizo con base en la demanda creciente de la región y del país, por lo que se consideraron tres etapas de construcción, la primera de las cuales concluirá en el 2032.

El año pasado, se incrementó en casi 11% el número de pasajeros transportados por aviones comerciales a través del AIFA, con respecto a los 6 millones 316 mil pasajeros del 2024.

Entre el 1 de enero y el 13 de abril se tiene registro de que se movieron por dicho aeropuerto un millón 972 mil pasajeros, lo que suma los 18 millones 892 mil pasajeros del 2 de marzo de 2022, fecha en que inició operaciones el AIFA, al 13 de abril de 2026.

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Sobre el aumento de la infraestructura, dijo que 7 millones de pasajeros ocupan entre el 35% y 40% de la infraestructura aeroportuaria, así que “esperamos que para el 2032, tengamos ya nosotros esa capacidad del transporte de 50 mil a 54 mil pasajeros diarios”, considerando que para ese año se moverían entre 19 y 20 millones de pasajeros.

En una segunda fase se tendrían que construir nuevas capacidades rumbo al año 2042, así que a partir de 2032 “se tendría que desdoblar el edificio como un espejo, para pasar de una capacidad de 20 a 40 millones de pasajeros.

"En la última fase, en la tercera fase, para el año 2052 sobre la misma extensión se tendrían que extender para llegar a los 85 millones de pasajeros”, comentó Isidro Pastor.

El director del AIFA confió que en los próximos años, ese aeropuerto generará sus propios recursos para la construcción de las ampliaciones.

Tren Suburbano al AIFA. Foto: Gisela González

Sobre el movimiento de carga del aeropuerto, dijo que en 2024 se transportaron más de 447 mil toneladas de mercancías, lo que prácticamente duplicó lo que se manejaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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En 2025 el movimiento de carga bajó en casi 10% para llegar a una cifra de alrededor de 404 mil toneladas, de acuerdo con cifras del propio aeropuerto Felipe Ángeles, aunque la capacidad instalada de carga es de 810 mil toneladas anuales, dijo Pastor.

Sobre el impacto que tendrá la llegada de aficionados a México para ver la Copa Mundial de Futbol consideró que será marginal, porque la mayoría de los vuelos que recibirá “son vuelos dedicados, es decir, sólo aquellos que transporten a selecciones nacionales, equipos, empresarios y funcionarios de la FIFA, ya sean en aviones propios o rentados”.

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