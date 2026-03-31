La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el tren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no estará listo para Semana Santa, fecha que se planteó en un inicio en el marco de la Copa FIFA 2026.

En su conferencia mañanera de este martes 31 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se va a retrasar “algunas semanas”.

“Como ya vienen las pruebas y no les han dado la certificación, se va retrasar algunas semanas la inauguración porque queremos que esté certificado para que se pueda operar. Entonces, la fecha están por dármela, pero es ya en unos días”, dijo la Presidenta.

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Estaciones del Suburbano al AIFA. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

Para hablar más del tema, la titular del Ejecutivo federal pidió al director del AIFA, general Isidoro Pastor, que asista a una conferencia.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió un retraso en el Tren Suburbano, de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En su conferencia mañanera del 17 de marzo, indicó que se llevaba una semana de diferencia, pero dijo que estaba insistiendo en que se cumpliera con la fecha establecida, después de que aseguró que estaría listo para esta Semana Santa.

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“Traemos ahí una diferencia de una semana. Yo les pedí que estuviera el 29 de marzo y me dicen que a lo mejor es el 6 de abril, pero yo les insisto en que el 29 de marzo porque es antes de Semana Santa”, expuso la Mandataria federal.

La titular del Ejecutivo federal justificó que se revisa la seguridad del Tren: “Están culminando las pruebas y en el momento en que estén listas, pues ya iniciaría”.

“El Lechería-AIFA sí va estar antes del Mundial y nada más tenemos una diferencia de unos cuantos días”, refirió.

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