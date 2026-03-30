El AIFA queda a deber como aeropuerto internacional

A cuatro años de operación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se está consolidando como un aeropuerto regional, en lugar de internacional.

Al cierre de 2025, la terminal movilizó a 7 millones 58 mil 219 pasajeros, de los cuales apenas 390 mil 461 fueron internacionales, es decir, únicamente 5.5% de su tráfico total.

Actualmente, los destinos internacionales que ofrece el AIFA son La Habana, Cuba, por Viva Aerobus; Bogotá, Colombia, por Viva y Volaris; Santo Domingo y Punta Cana, en República Dominicana, por Arajet, y Caracas, Venezuela, por Conviasa.

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Operaciones comerciales del AIFA

La panameña Copa Airlines dejó de operar en el AIFA en enero de 2024 por los pocos aviones disponibles para realizar el servicio. Sin embargo, sumó a Los Cabos a los otros cuatro destinos que tiene en el país: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún.

Fuera de esas aerolíneas, ninguna otra ha mostrado interés por operar en el Felipe Ángeles.

A finales de octubre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) canceló 13 nuevas rutas hacia la Unión Americana a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, varias de ellas saliendo del AIFA, lo que derrumbó los sueños de viajar hacia Estados Unidos desde ese aeropuerto.

Viva Aerobús operará tres vuelos semanales. Foto: Especial

Juan Carlos Machorro, abogado líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta, dijo que hay dos motivos por los cuales las aerolíneas extranjeras no están interesadas en el AIFA. En primer lugar, no tiene conectividad terrestre, mientras que, en segundo término, tampoco tiene conectividad aérea con Estados Unidos, Europa o Asia.

“Después de cuatro años todavía no está el Tren Suburbano. Hay gente que dice que lleva mucho tiempo llegar y que, si bloquean una avenida, se vuelve un caos, y los taxis son caros. Cuando no hay suficiente tráfico de pasajeros por vía terrestre, no hay manera de que las líneas aéreas vean con buenos ojos sus planes de operar desde ese aeropuerto.

“Además, si viajo a la Ciudad de México para conectarme a otro lado en Centro, Sudamérica, Europa, Estados Unidos o Asia, la existencia de rutas y frecuencias alternativas hace que un aeropuerto se convierta en uno de conectividad, en un verdadero hub, y que las líneas aéreas quieran operar ahí. Eso está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, explicó.

Por lo tanto, el AIFA es un aeropuerto de origen y destino prácticamente nacional.

“Funciona si viajas a Veracruz y tomas el vuelo de ida y regreso, a Monterrey o Acapulco, pero no hay conectividad si desde el AIFA te quieres ir a otro lugar”, agregó Machorro, “en ese caso, el pasajero tendría que trasladarse desde el AIFA hacia el AICM, donde sí existen alternativas”.

El año pasado, el AICM recibió a 17 millones 482 mil 146 pasajeros internacionales contra 390 mil 461 extranjeros que arribaron al AIFA.

Carga aérea

Juan Antonio José, consultor del sector aeronáutico, dijo que hay otro motivo por el cual las aerolíneas extranjeras prefieren el AICM: la carga que llevan en la “panza” de los aviones.

“Una parte importante de los ingresos de las aerolíneas es la carga que va en las panzas de los aviones, y esa carga la prefieren manejar en la aduana del AICM, no como carga dedicada en el AIFA, ya que se distribuye de una forma más efectiva, económica y segura en el AICM”, explicó.

Avianca. Foto: Archivo

Aerolíneas sudamericanas como Avianca, LATAM o Copa traen mucha carga a México, lo que ayuda a que los vuelos sean rentables en caso de que los aviones no vayan ocupados a 100% o a que la tarifa para pasajeros sea baja.

José reconoció que el AIFA ya es uno de los 10 aeropuertos más importantes del país, pero sólo tiene conectividad nacional.

“Copa fue la primera aerolínea extranjera que entró al AIFA y comenzó a experimentar, pero es muy poco tolerable. No sólo se fue del AIFA, sino del aeropuerto de Tulum, donde cancelaron no porque no fuera rentable, sino porque pueden darles un mejor uso a sus aeronaves en rutas más rentables”, afirmó.

En el caso de Conviasa, con la ruta hacia Caracas, José considera que es una ruta de “diplomacia”, no una que realmente tenga mucha demanda.

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El consultor recordó que en 2024 comenzó a operar un vuelo chárter o privado desde el AIFA hacia Sofía, la capital de Bulgaria, operado por GullivAir, pero salía cada 15 días y duró sólo un par de meses.

“El AIFA, como lo anticipó Enrique Beltranena, presidente de Volaris, se ha convertido en un aeropuerto regional que atiende a una región específica del norte del Valle de México. Las aerolíneas extranjeras no tienen razón para irse al AIFA”, apuntó el especialista.

La aerolínea El AL de Israel también exploró la posibilidad de operar en el AIFA bajo un esquema similar al de Turkish Airlines en el AICM, pero al final no se concretó el proyecto.

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