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Toluca, Estado de México.- El gobierno estatal mexiquense blindó el acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con 235 policías estatales y 41 unidades de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

A dos meses que arranque fue desplegado, en el Circuito Exterior Mexiquense, este operativo para fortalecer la seguridad en esta vía estratégica conectada con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El un comunicado se consigna que la vigilancia será permanente las 24 horas del día, a lo largo de más de 110 kilómetros de esta carretera, donde los elementos realizarán patrullajes motorizados, instalarán cordones de seguridad en casetas, accesos y salidas, además de implementar cercos virtuales mediante el sistema de videovigilancia del C5.

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En estas acciones también participan la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en un esfuerzo coordinado para garantizar condiciones de seguridad.

Despliegan acciones de seguridad en acceso al AIFA rumbo al Mundial / Foto: Especial
Despliegan acciones de seguridad en acceso al AIFA rumbo al Mundial / Foto: Especial

La estrategia busca proteger tanto a la población mexiquense como a visitantes nacionales y extranjeros, ante el incremento en la movilidad que se prevé por los eventos deportivos en la Ciudad de México.

El Circuito Exterior Mexiquense es una de las principales arterias viales de la entidad, por lo que este despliegue permitirá preservar la paz y brindar mayor certeza a quienes transitan por esta zona clave durante la justa mundialista, se afirma en el comunicado.

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