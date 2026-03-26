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Tultitlán, Mex.- La que realizan habitantes del fraccionamiento Bosques de Tultitlán ya cumple 3 horas; realizan bloqueos intermitentes en la Vía José López Portillo para manifestar su inconformidad con lo que aseguran fueron falta de cumplimiento de acuerdos del gobierno federal por el proyecto de ampliación del .

“¡Queremos solución, queremos solución!”, exclamaron vecinos al impedir el paso sobre la vialidad en dirección a Perinorte, exigiendo se realicen , se construya un puente peatonal para poder acceder a la estación Cueyamil del proyecto ferroviario del lado de la Avenida Recursos Hidráulicos, así como la pavimentación de esa misma vialidad.

A los motociclistas los dejan cruzar por las orillas y a los vehículos más grandes únicamente por el carril confinado de la línea II del , servicio que fue suspendido debido al colapso vial que se registra en la López Portillo.

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Se trata de un grupo de aproximadamente 50 vecinos los que tomaron la arteria vial, a la altura del asta bandera de Tultitlán, quienes por espacio de 10 minutos bloquean el paso en su totalidad y después reabren la circulación solo en el carril exclusivo del Mexibús.

A la Vía José López Portillo ya llegaron funcionarios del gobierno del Estado de México y de la (), quienes establecieron diálogo con los manifestantes. Sin embargo, no se ha liberado la manifestación.

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La vialidad que conecta a los municipios de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli se encuentra con intensa carga vehicular y usuarios de transporte público han tenido que bajar de las unidades para seguir su camino a pie.

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mahc/LL

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