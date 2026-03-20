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Isla Mujeres, Q. Roo.- Jesús Antonio Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (), aseguró que el Puente Nichupté lleva un "avance considerable" para estar listo a finales de abril.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes en Isla Mujeres, Esteva destacó avances en materia de infraestructura en el estado, como el Mega Bachetón, que tiene una de mil millones de pesos para atender 394 kilómetros de repavimentación.

El titular de la SICT expuso que en el proyecto del Puente Nichupté se realizan pruebas de carga y mediciones para tener referencias de en qué condiciones se encuentra y si corresponde al modelo estructural que se diseñó.

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"Todo indica que el Puente estará abierto hacia finales de abril", dijo.

Entre otras obras, mencionó avances del Entronque Kukulcán con nueva tecnología y guarniciones con la que se reutiliza el sargazo con "sargacreto".

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