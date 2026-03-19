La Cámara de Diputados recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que propone expedir la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.

La finalidad es regular inversiones privadas en proyectos de infraestructura pública estratégica, es decir, carreteras, ferrocarriles, puertos, agua, energía, entre otros; crear Vehículos de Coordinación en Inversiones, que servirán para canalizar recursos a través de mecanismos de inversión, co-inversión y financiamiento, en los que participen de manera conjunta y coordinada los sectores público, privado y social.

Así como regular los Contratos de Inversión Estratégica; e instaurar el Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, responsable de establecer criterios técnicos, emitir lineamientos de coordinación y formular recomendaciones no vinculantes sobre políticas, lineamientos y visión de desarrollo en la inversión estratégica en México.

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“Se propone integrar a la inversión privada como un mecanismo de colaboración que permite acelerar la ejecución de proyectos prioritarios, ampliar la capacidad financiera disponible y atender de manera más eficaz las necesidades colectivas, sin menoscabo de la conducción estratégica del Estado”, refiere el documento.

También plantea modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para armonizarla con la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar que plantea expedir.

La presidenta Sheinbaum también envió una iniciativa que propone reformar el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, que propone establecer la libre elección de la persona contribuyente entre las distintas modalidades de garantía del interés fiscal previstas.

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Así como eliminar la carga de demostrar documentalmente la imposibilidad de garantizar en cada modalidad anterior. De esta forma, la obligación de garantizar se mantiene íntegra, lo que se restituye es la flexibilidad del instrumento a través del cual esa obligación se cumple, en beneficio tanto de la persona contribuyente como de la efectividad del sistema recaudatorio.

“La presente iniciativa busca facilitar a las personas contribuyentes el garantizar los créditos fiscales con la forma que mejor se adapte a sus circunstancias particulares”, expone el documento.

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