El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 447 votos a favor reformar la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para implementar una mayor transparencia y rigor en el proceso de registro de marcas; y fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación.

Así como la introducción de nuevas causales de irregistrabilidad y de cancelación de marca; y la incorporación de figuras como la del Ambush Marketing (mercadotecnia de emboscada), con la finalidad de asegurar una protección más eficaz, fundamental para el fomento de la competitividad y el valor de los activos nacionales.

“Se establece que no serán registrables como marca los signos idénticos o registrables en grado de confusión a los elementos que formen parte o se vinculen con el patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, detalla el dictamen avalado.

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La reforma también establece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas, mecanismos y mejores prácticas, incluyendo el fomento de acuerdos de cooperación a fin de aumentar la eficiencia en la atención de los exámenes de fondo de solicitudes para el otorgamiento de patentes.

El diputado Miguel Ángel Salim Alle (PAN), presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, señaló que con esta reforma se cumple con los compromisos internacionales relacionados con el T-MEC, asumidos por México.

“Brinda certidumbre jurídica al sistema de protección de patentes y el entorno de innovación. Esta propuesta es fundamental en el marco de renegociación del T-MEC, ya que fortalece la innovación e impulsa el desarrollo de la tecnología”, dijo.

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