Ecatepec, Méx. - La tarde de este martes se registró una tormenta con granizo en varias zonas del municipio y provocó daños estructurales, inundaciones en vialidades y afectaciones en espacios públicos, sin reporte de personas lesionadas.

El gobierno municipal activó el operativo Tormenta, en el que participan Protección Civil, Sapase, Servicios Públicos, Obras Públicas y Bomberos.

El gobierno municipal activó el operativo Tormenta Foto: Especial.

Elementos de estas dependencias atendieron de inmediato las consecuencias de la precipitación, que incluyó granizo de más de 30 centímetros de acumulación en avenidas como Toluca y Tlalnepantla, en Lomas de San Carlos, así como en colonias Centro, Urbana Ixhuatepec, Las Fuentes, Hank González, Ejidal Emiliano Zapata, Santa María Tulpetlac y Nuevo Laredo.

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Se registró el colapso de tres techumbres: la de la escuela primaria Luis G. Urbina, en Lomas de San Carlos; la del estacionamiento de la Vocacional 3, en Colonos de México, con una superficie de 100 metros cuadrados; y la de una bodega en el Cedis ubicado en avenida Pirules esquina Oriente II, en San Carlos, también de 100 metros cuadrados de lámina.

Se registró el colapso de tres techumbres Foto: Especial.

Personal de Protección Civil evacuó alumnos y docentes de la primaria afectada, retiró el granizo acumulado y aseguró las zonas.

La Vía Morelos, a la altura de Santa María Tulpetlac, quedó inundada, al igual que otras vialidades donde el agua y el hielo saturaron la circulación.

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Cuadrillas del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Sapase) destaparon coladeras en puntos críticos como Vía Morelos y avenida Tero para facilitar el desfogue.

Cuadrillas del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Sapase) destaparon coladeras en puntos críticos. Foto: Especial.

La Línea 4 del Mexibús suspendió su servicio continuo por el tránsito vehicular afectado por encharcamientos en el corredor.

La cuenta oficial @MexiBus_4 detalló circuitos alternos de la UMB - Central de Abastos (servicio ordinario) y La Raza - Industrial (servicio express y ordinario).

Las autoridades mantienen el operativo activo para monitorear riesgos y procederán con la limpieza de calles y retiro de residuos una vez que las condiciones mejoren.

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