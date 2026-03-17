Las lluvias registradas la tarde de este martes provocaron la caída de la lona de un espectacular sobre Periférico Sur, a la altura de Picacho, en dirección a Insurgentes, en la alcaldía Tlalpan.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron cortes a la circulación en Periférico Sur y la carretera Picacho-Ajusco, en la colonia Fuentes del Pedregal, para facilitar las maniobras de retiro. La lona quedó sobre el segundo piso, por lo que fue descendida por los oficiales, posteriormente enrollada y colocada en el camellón en espera de su retiro total.

Los policías retiraron la lona a un costado del Periférico. Foto: Especial.

En otro punto, también a consecuencia de las lluvias, un árbol cayó en el cruce de las calles Pensilvania y California, en la colonia Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez.

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De acuerdo con reportes preliminares, en ambos casos no se registraron personas lesionadas. Personal de emergencia trabajó en la zona para liberar las vialidades afectadas.

Lluvia provoca caída de lona de espectacular y árbol; unidad de transporte público se sube a ciclovía en Tlalpan. Foto: Especial.

Unidad de transporte público pierde el control e invade ciclovía

Una unidad de transporte público protagonizó un incidente vial luego de que su conductor perdiera el control mientras circulaba sobre Calzada de Tlalpan, en dirección al Centro de la Ciudad de México.

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De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo terminó sobre una jardinera ubicada en la ciclovía, lo que generó alarma entre peatones y ciclistas que transitaban por la zona. A pesar de lo aparatoso del hecho, no se reportan personas lesionadas hasta el momento.

Lluvia provoca caída de lona de espectacular y árbol; unidad de transporte público se sube a ciclovía en Tlalpan. Foto: Especial.

Testigos señalaron que la unidad circulaba a velocidad considerable antes de subir a la estructura que divide el carril confinado para bicicletas. La situación provocó afectaciones momentáneas a la circulación vehicular y al paso de ciclistas.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al sitio para retirar la unidad y realizar las labores correspondientes, mientras se investigan las causas del incidente.

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