La jefa de Gobierno, Clara Brugada, planteó la creación de una figura jurídica para reconocer a los trabajadores culturales de la Ciudad de México —particularmente a las mujeres—, y crear un fondo de apoyo económico para artistas.

En el evento “Sinfonía de Mujeres” que tuvo lugar en el Museo de la Ciudad de México, la mandataria se comprometió a fortalecer el desarrollo cultural de las mujeres artistas en la Ciudad de México, al advertir que persisten desigualdades hacia las mujeres artistas.

“Creo en la cultura como esa herramienta poderosa para transformar. Transformar vidas, transformar familias, transformar comunidad, transformar nuestra ciudad y transformar el mundo, quiero gobernar con ustedes y quiero que cambiemos la ciudad juntas”, afirmó.

Durante la ceremonia y ante mujeres poetas, músicas y de otras categorías artísticas, Clara Brugada entregó reconocimientos. Foto: Especial

Lee también Vinculan a proceso a presunto responsable de incendio de tienda 3B en Valle de Chalco; abogado niega que acusado estaba en el lugar

Ante mujeres poetas, músicas y de otras categorías artísticas, a quienes entregó reconocimientos, Brugada Molina convocó a imaginar una Ciudad donde todos los días se sienta y se vea el arte, pues advirtió las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres artistas respecto a los hombres que también se dedican a ello.

“Sabemos que hay una gran deuda de la sociedad y del Estado a las mujeres artistas —en general a los trabajadores de la cultura— pero en especial a las mujeres artistas”, dijo.

Resaltó que algunas de las acciones de su administración son la construcción de “corredores culturales” a lo largo y ancho de toda la capital, para llevar la cultura desde la infancia; así como el programa “Do, Re, Mi” que lleva instrumentos musicales a las escuelas capitalinas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses