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La jefa de Gobierno, , planteó la creación de una figura jurídica para reconocer a los de la Ciudad de México —particularmente a las mujeres—, y crear un fondo de apoyo económico para .

En el evento “Sinfonía de Mujeres” que tuvo lugar en el Museo de la Ciudad de México, la mandataria se comprometió a fortalecer el desarrollo cultural de las mujeres artistas en la , al advertir que persisten desigualdades hacia las mujeres artistas.

“Creo en la cultura como esa herramienta poderosa para transformar. Transformar vidas, transformar familias, transformar comunidad, transformar nuestra ciudad y transformar el mundo, quiero gobernar con ustedes y quiero que cambiemos la ciudad juntas”, afirmó.

Durante la ceremonia y ante mujeres poetas, músicas y de otras categorías artísticas, Clara Brugada entregó reconocimientos. Foto: Especial
Durante la ceremonia y ante mujeres poetas, músicas y de otras categorías artísticas, Clara Brugada entregó reconocimientos. Foto: Especial

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Ante mujeres poetas, músicas y de otras categorías artísticas, a quienes entregó reconocimientos, Brugada Molina convocó a imaginar una Ciudad donde todos los días se sienta y se vea el arte, pues advirtió las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres artistas respecto a los hombres que también se dedican a ello.

“Sabemos que hay una gran deuda de la sociedad y del Estado a las mujeres artistas —en general a los trabajadores de la cultura— pero en especial a las mujeres artistas”, dijo.

Resaltó que algunas de las acciones de su administración son la construcción de “corredores culturales” a lo largo y ancho de toda la capital, para llevar la cultura desde la infancia; así como el programa “Do, Re, Mi” que lleva instrumentos musicales a las escuelas capitalinas.

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vr/cr

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