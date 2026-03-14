La música, el color y la fiesta llegarán a las calles de la Ciudad de México con la tercera edición del “Carnaval de Carnavales”. Esta iniciativa apoyada por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, busca celebrar esta expresión (los carnavales de CDMX) declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la capital en 2024.

Este evento que nace de la época colonial, es el resultado del encuentro entre culturas que hoy en día permanecen vigentes gracias a las comunidades que las han preservado.

“Carnaval de Carnavales” tiene como objetivo visibilizar esta riqueza y compartirla con el público a través de un gran desfile que se extiende por la ciudad.

Baila al ritmo de Carnaval de Carnavales en CDMX. Foto: Jefatura de Gobierno

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¿Cómo será el carnaval de carnavales de la CDMX?

Carnaval de Carnavales es un desfile que llena de ritmo la CDMX. En esta tercera edición participan 60 comparsas integradas por más de 7 mil carnavaleras y carnavaleros, quienes recorrerán el Centro Histórico.

Las comparsas son provenientes de las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y otros espacios donde los carnavales se mantienen profundamente ligados a la comunidad.

Cada una presenta vestuarios elaborados, máscaras y coreografías que reflejan la diversidad cultural de la ciudad.

Entre las figuras emblemáticas, se presentarán los chinelos, las mojigangas, charros y otros símbolos festivos que forman parte de las representaciones carnavaleras.

Conoce las comparas que estarán en Carnaval de Carnavales CDMX. Foto: Jefatura de Gobierno

¿Cuándo y dónde es el Carnaval de Carnavales de la CDMX?

El domingo 29 de marzo de 2026, a las 15:00 horas, el Monumento a la Revolución será el punto de salida del desfile. Su destino: el Centro Histórico.

Debido a la magnitud del evento, se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para encontrar un buen lugar para poder observar el desfile.

También considera el cierre de algunas vialidades en la zona del Centro Histórico durante el desarrollo del recorrido.

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