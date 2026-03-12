Los aficionados al futbol y los amantes de las famosas catrinas podrán participar en el desfile de Catrinas Mundialistas organizado ni más ni menos por la productora de la Mega Procesión de las Catrinas, uno de los desfiles más importantes de Día de Muertos en CDMX.

La megaprocesión o mega procesión se ha realizado por más de una década reuniendo cada año a miles de participantes y espectadores en una de las temporadas más entrañables del año para los mexicanos.

Pero ahora, como parte de los festejos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, está preparando el desfile de Catrinas Mundialistas en primavera.

Sé parte de Mega Procesión de Catrinas Mundialistas. Foto: Pexels

¿Cómo será el desfile de Catrinas Mundialistas en CDMX?

La catrina es un emblema de México. Nació en la primera década del siglo XX. Fue creada por el grabador José Guadalupe Posada como una crítica social, aunque en un principio fue llamada 'La Calavera Garbancera'.

La Mega Procesión de las Catrinas nace con el objetivo de honrar a este personaje icónico de la cultura mexicana. Pero ahora, a comienzos de la primavera, su productora propone Catrinas Mundialistas, un evento que tiene como propósito unir la tradición con el entusiasmo futbolero.

En este desfile participarán catrinas con temática del Mundial muy instagrameables. Un gran atractivo es que también podrán unirse los asistentes al desfile, caractizados como catrines, con vestimenta o accesorios alusivos a la Selección Mexicana de futbol.

Desde muy temprano, a partir de las 8:00 am, se montarán carpas con maquillistas a un costado del Ángel de la Independencia (entre Florencia y Reforma) para que te transformen en un catrín o en una hermosa catrina.

El costo del maquillaje es a partir de $100 pesos.

Estos son los requisitos para unirse al desfile de Catrinas Mundialistas

Todos pueden participar. Si quieres unirte al desfile de Catrinas Mundialistas, es necesario cumplir estos requisitos establecidos por los organizadores.

Debes contar con una playera de la Selección Mexicana

Regístrate previamente en el formulario de registro oficial.

Asiste caracterizado como catrina, catrín o calavera.

Acepta los términos de participación del evento.

Respeta el concepto “Catrinas Mundialistas” en todo momento.

El formulario de registro contiene estos datos:

Nombre completo

Correo electrónico

Teléfono

Confirma si cuentas con playera de la Selección Mexicana

Acepta los términos del evento

Vive Mega Procesión de Catrinas Mundialistas en CDMX. Foto: @megaprocesióndelascatrinas

¿Cuándo y dónde es el desfile de Catrinas Mundialistas?

El domingo 22 de marzo, la CDMX será escenario de Catrinas Mundialistas.

A partir de las 8:00 de la mañana, a un costado del Ángel de la Independencia,la jornada iniciará con la realización de maquillajes para los participantes a cargo de un equipo especializado.

A las 14:00 horas comenzará oficialmente el recorrido en el Ángel de la Independencia, lugar emblemático donde los aficionados suelen celebrar las victorias de la Selección Nacional. El punto de llegada es Bellas Artes.

Este es el recorrido oficial:

Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Explanada del Palacio de Bellas Artes.

