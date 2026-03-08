Ya se acerca la temporada vacacional de Semana Santa, y ¿buscas motivos para quedarte o viajar a la CDMX? Te tenemos una buena noticia, porque por quinto año consecutivo se realizará el Festival del Bosque de Chapultepec, uno de los eventos más grandes en el ‘pulmón verde’ de la capital.

En Destinos te contamos los detalles que se saben.

¿Qué es el Festival del Bosque de Chapultepec?

El Festival del Bosque de Chapultepec es un evento cultural, científico y artístico que cada año se enfoca en un tema específico.

Foto: Festival del Bosque de Chapultepec

Por ejemplo: los insectos fueron los protagonistas en 2022 con Insecta; el Zoológico de Chapultepec en 2023 con Animalia; los murciélagos en 2024 con Quiróptera; y los hongos en 2025 con Spora.

La programación incluye conciertos, charlas con expertos, conferencias magistrales, espectáculos musicales y teatrales, talleres y muchas actividades más.

Además, en algunos puntos estratégicos del Bosque de Chapultepec se colocan instalaciones o figuras gigantes relacionadas con la temática. Por su tamaño y/o diseño se convierten en spots fotográficos muy llamativos.

¿Cómo será Aqüifera, el Festival del Bosque de Chapultepec?

El miércoles 4 de marzo, el perfil oficial de Facebook del Festival del Bosque de Chapultepec liberó un video promocional donde se oficializa el nombre y tema de este año: Aqüifera, dedicado al agua y con especial enfoque en Tláloc, dios prehispánico de la lluvia.

Foto: Bosque de Chapultepec

“Antes de la ciudad, hubo agua. Antes de los caminos, el agua ya trazaba su propio mapa [...] el agua guarda memoria, conecta el pasado, el presente y lo que está por venir”, dice el metraje.

Aun no se han compartido detalles de la programación, aunque se espera que sea similar a la de ediciones anteriores: con actividades que combinen ciencia, cultura y arte.

Foto: Festival del Bosque de Chapultepec

Tampoco se conocen las sedes, pero debido a la temática, es probable que algunas de las experiencias sean en la Fuente de Nezahualcóyotl, los 3 lagos del Bosque de Chapultepec, el Cárcamo de Dolores, el Museo Jardín del Agua, la Fuente del Quijote, la Fuente de Las Ninfas y el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental.

El año pasado también hubo actividad en sitios como el Kiosko del Pueblo, el Audiorama, el Jardín Botánico, el Zoológico de Chapultepec, el parque de atracciones Aztlán Feria de Chapultepec, el Papalote Museo del Niño, Lago Algo y la Cineteca Nacional Chapultepec.

¿Cuándo será Aqüifera, el Festival del Bosque de Chapultepec?

Aqüifera será un gran plan durante Semana Santa, pues se llevará a cabo del jueves 2 al domingo 5 de abril.

Visita festivaldelbosque.com y el perfil de Facebook: ‘Aqüifera: Festival del Bosque de Chapultepec’.

