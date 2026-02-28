La fantasía, el arte y la tecnología se combinan en una experiencia inmersiva que ha estado en varias ciudades de Latinoamérica, y que ahora llega al Bosque de Chapultepec en Ciudad de México.

Se trata de Blow Up, un recorrido interactivo donde adultos y niños pueden deslizarse por toboganes, sumergirse en albercas de pelotas y recorrer salas llenas de luces, espejos e inflables gigantes.

Inspirada en la tendencia kidulting, que invita a los adultos a reconectar con actividades asociadas a la infancia, promete sumergir a los visitantes en un mundo donde el único límite es tu ánimo.

Blow Up Experience se inspira en la tendencia kidulting. Foto: Blow Up Experience

¿Qué es Blow Up Experience?

Blow Up Experience es un fenómeno internacional de arte inflable e inmersivo, integrado por efectos de iluminación, tecnología de mapping, realidad virtual y escenarios interactivos.

Su recorrido incluye ocho salas temáticas con más de 3,000 metros cuadrados de espejos, medio millón de pelotas, 35,000 luces LED y estructuras de figuras infladas.

Entre sus atracciones destacan:

Albercas de pelotas gigantes

Toboganes inflables

Sala inmersiva “Fantasía Marina”

Experiencia VR con ambientación lunar

Espacios con dinosaurios inflables

Zonas diseñadas para fotos instagrameables

Cada sala está pensada para estimular los sentidos y la memoria emocional, evocando elementos clásicos de la infancia como globos, hamacas y juegos inflables.

¿Hasta cuándo visitar Blow Up Experience en CDMX?

Blow Up Experience ya está abierta en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (Av. de los Compositores s/n, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo) CDMX.

Estará disponible hasta el próximo 16 de marzo de 2026. Los horarios son de acceso son:

Lunes a jueves: 10:00 a 17:00 horas (con último acceso a las 17:00)

Viernes, sábado y domingo: 10:00 a 19:00 horas (con último acceso a las 18:00)

Las sesiones son cada 30 minutos y la duración aproximada del recorrido es de 50 minutos. Se recomienda llegar 10 minutos antes para hacer el acceso de manera ordenada.

Las albercas de pelotas y toboganes gigantes son de las principales atracciones de Blow Up Experience. Foto: Blow Up Experience

¿Cuánto cuestan los boletos para Blow Up Experience en CDMX?

Si quieres asistir a esta experiencia que ha pisado Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago y Lima, entonces considera que el costo de los boletos es:

Adultos (de 13 años en adelante): $400

Niños (hasta 12 años) y adultos mayores: $330

También hay un Family Pack para cuatro personas (pueden ser 2 adultos y 2 niños, o 3 adultos y 1 niño) con precio especial.

Compra tus accesos en el sitio https://blowup-experience.com/#post-5747. No olvides seleccionar la fecha y horario en que te interesa ir.

El recorrido en Blow Up Experience tiene una duración aproximada de 50 minutos. Foto: Blow Up Experience

