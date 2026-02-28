Más Información

Alineación de seis planetas; ¿a qué hora ver su pico máximo HOY, 28 de febrero?;

Alineación de seis planetas; ¿a qué hora ver su pico máximo HOY, 28 de febrero?;

Video falso de sicario en Jalisco fue generado con IA; así identificaron las irregularidades en el clip viral

Video falso de sicario en Jalisco fue generado con IA; así identificaron las irregularidades en el clip viral

God Of War: lanzan primer vistazo de Kratos y Atreus en la nueva serie live action; así serán

God Of War: lanzan primer vistazo de Kratos y Atreus en la nueva serie live action; así serán

Mujeres Bienestar 2026: ¿quiénes deben obtener el Manifiesto de Permanencia?; conoce para qué sirve

Mujeres Bienestar 2026: ¿quiénes deben obtener el Manifiesto de Permanencia?; conoce para qué sirve

Marianne Gonzaga exhibe presunto cateo ilegal; acusa a policías de entrar sin orden a casa de su familia en busca de su hija

Marianne Gonzaga exhibe presunto cateo ilegal; acusa a policías de entrar sin orden a casa de su familia en busca de su hija

[Publicidad]

La fantasía, el arte y la tecnología se combinan en una inmersiva que ha estado en varias ciudades de Latinoamérica, y que ahora llega al Bosque de Chapultepec en Ciudad de México.

Se trata de Blow Up, un recorrido interactivo donde adultos y niños pueden deslizarse por toboganes, sumergirse en albercas de pelotas y recorrer salas llenas de luces, espejos e inflables gigantes.

Inspirada en la tendencia kidulting, que invita a los adultos a reconectar con asociadas a la infancia, promete sumergir a los visitantes en un mundo donde el único límite es tu ánimo.

Blow Up Experience se inspira en la tendencia kidulting. Foto: Blow Up Experience
Blow Up Experience se inspira en la tendencia kidulting. Foto: Blow Up Experience

Leer también

¿Qué es Blow Up Experience?

Blow Up Experience es un fenómeno internacional de arte inflable e inmersivo, integrado por efectos de iluminación, tecnología de mapping, realidad virtual y escenarios interactivos.

Su recorrido incluye ocho salas temáticas con más de 3,000 metros cuadrados de espejos, medio millón de pelotas, 35,000 luces LED y estructuras de figuras infladas.

Entre sus destacan:

  • Albercas de pelotas gigantes
  • Toboganes inflables
  • Sala inmersiva “Fantasía Marina”
  • Experiencia VR con ambientación lunar
  • Espacios con dinosaurios inflables
  • Zonas diseñadas para fotos instagrameables

Cada sala está pensada para estimular los sentidos y la memoria emocional, evocando elementos clásicos de la infancia como globos, hamacas y juegos inflables.

¿Hasta cuándo visitar Blow Up Experience en CDMX?

ya está abierta en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (Av. de los Compositores s/n, Segunda Sección del Bosque de , alcaldía Miguel Hidalgo) CDMX.

Estará disponible hasta el próximo 16 de marzo de 2026. Los horarios son de acceso son:

  • Lunes a jueves: 10:00 a 17:00 horas (con último acceso a las 17:00)
  • Viernes, sábado y domingo: 10:00 a 19:00 horas (con último acceso a las 18:00)

Las sesiones son cada 30 minutos y la duración aproximada del recorrido es de 50 minutos. Se recomienda llegar 10 minutos antes para hacer el acceso de manera ordenada.

Las albercas de pelotas y toboganes gigantes son de las principales atracciones de Blow Up Experience. Foto: Blow Up Experience
Las albercas de pelotas y toboganes gigantes son de las principales atracciones de Blow Up Experience. Foto: Blow Up Experience

¿Cuánto cuestan los boletos para Blow Up Experience en CDMX?

Si quieres asistir a esta experiencia que ha pisado Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago y Lima, entonces considera que el costo de los boletos es:

  • Adultos (de 13 años en adelante): $400
  • Niños (hasta 12 años) y adultos mayores: $330

También hay un Family Pack para cuatro personas (pueden ser 2 adultos y 2 niños, o 3 adultos y 1 niño) con precio especial.

Compra tus accesos en el sitio . No olvides seleccionar la fecha y horario en que te interesa ir.

El recorrido en Blow Up Experience tiene una duración aproximada de 50 minutos. Foto: Blow Up Experience
El recorrido en Blow Up Experience tiene una duración aproximada de 50 minutos. Foto: Blow Up Experience

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses