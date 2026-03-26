La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 26 de marzo se tiene prevista una marcha de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Partirán a las 16 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez, para exigir al Estado Mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

Docentes y padres de familia de la Escuela Preparatoria Oficial "Compañero José Revueltas" se manifestarán a lo largo del día en el Hemiciclo a Juárez, provenientes de Ecatepec, en el Estado de México. Solicitan la intervención directa de la Secretaria de Gobernación para la atención de sus peticiones, que incluyen la construcción de sus instalaciones, el pago a docentes que trabajan sin salario fijo y la contratación y basificación de maestros.

La Colectiva Marea Purpura se manifestará a las 9:20 horas en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, en la colonia Doctores. Exigen que se tomen medidas y se garantice la seguridad de una menor de edad víctima de agresiones, así como que se castigue al presunto responsable.

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Las Mercaditas Autónomas Momoxcas se reunirán a las 9 horas en la Plaza Comunitaria de Villa Milpa Alta, en la alcaldía Milpa Alta. Llevarán a cabo la Mercadita Feminista como protesta contra la violencia económica hacia las mujeres milpaltenses, buscan visibilizar y erradicar las desigualdades que afectan a este sector de la población.

El Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano se reunirá en la nueva Embajada de los Estados Unidos de América, en la colonia Irrigación. Realizarán el mitin "¡La patria es primero!", por los derechos del pueblo mexicano, la autodeterminación nacional y la justicia social, así como para exigir la libertad del expresidente de Venezuela.

El Colectivo Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

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El grupo Plataforma 420 se reunirá en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, así como en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en Iztacalco, a las 12 horas. Realizarán diversas actividades culturales, artisticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

El grupo Resistencia Anarquista Comunista "Las Nietas del Ahuizote" llevará a cabo un conversatorio en la Escuela Nacional de Antropología e Historia a las 13:30 horas.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en el Zócalo capitalino, a las 10 horas. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

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El Nugget Decolonial se manifestará en la Galería König, en la colonia Condesa, a las 19:30 horas. Están en rechazo a la exposición individual "¡Para la piscina!", creada por un artista y conservador de origen israelí.

La Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará a las 19 horas en su sede en el Centro Histórico. Llevarán a cabo la inauguración del mural "En Cuba, en Gaza, los niños no son una amenaza".

El grupo 40 días por la vida se manifestará a lo largo del día en las sedes de las clínicas Mary Stopes México. Llevarán a cabo la "Vigilia de Oración", por la vida y en contra del aborto en México.

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