La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de 10 obras en el perímetro “de última milla” del Coloso de Santa Úrsula, para las que se hizo una inversión de 200 millones de pesos, entre las que destaca la rehabilitación del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, el puente peatonal del mismo nombre y la estación Estadio Azteca del Tren Ligero.

“Todavía está pendiente por concluir la Plaza Mexicana del Sur y el mercado de comida Huipulco, el cual estará listo en un lapso de tres semanas o un mes”, precisó el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto.

También se entregó el Parque Alegría Tecuiche, ubicado a un costado del estadio, así como obras de intervención en el Circuito Azteca, con seis kilómetros de Sendero Camina Segura, con 472 nuevas luminarias y repavimentación a lo largo de 10 kilómetros desde Avenida del Imán, así como dos puentes vehiculares en el cruce con Anillo Periférico y otro en el cruce con Calzada de Tlalpan.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, también inauguró el Parque Alegría Tecuiche. Foto: Especial

Estas obras incluyen mejoras en la Plaza Mexicana del Sur y el mercado de comida de Huipulco —aún pendientes—, además de la Unidad Habitacional localizada a un costado del Cetram Huipulco, en la que se realiza mejoramiento de fachadas.

Tras un recorrido por la zona, la jefa de Gobierno afirmó que estas obras son “parte” de los compromisos de su administración para hacer de la Ciudad de México “la mejor sede mundialista”.

“Estamos entregando lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Venimos hace cuatro meses a derribar este puente como algo simbólico; una estructura de comercio que quedaba, y dijimos que derribando esa estructura empezaba la transformación de la última milla, en esta zona; y este puente quedó transformado, quedó mejorado, quedó renovado, con todo lo que se hizo. El refuerzo estructural no sólo es imagen, no sólo es pintura, sino que es el gran refuerzo estructural que tuvo”, señaló desde las inmediaciones del puente peatonal Huipulco, al que se le hizo reforzamiento estructural.

Brugada Molina indicó que aún no se entregan las obras que se hicieron al interior de las colonias aledañas al estadio, que será sede de la Copa del Mundo, como Santa Úrsula, en donde se hizo mejoramiento de viviendas con captadores de agua de lluvia.