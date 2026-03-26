Pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportan largas filas de espera, que llegan hasta los 20 minutos para abordar taxis autorizados, los cuales, afirman, tienen tarifas por viaje que ascienden hasta el doble de lo que cobran los vehículos por aplicación.

César Zúñiga relató que al intentar trasladarse hacia Polanco revisó la tarifa en su aplicación de Uber, donde el viaje costaba 350 pesos, mientras que un taxi autorizado le cobraba 600 pesos. “Creo que lo mejor ahorita, para evitarle también problemas a ellos, es tomar el taxi autorizado; va a ser más rápido, pero sí es una diferencia un poquito elevada”, comentó.

César esperó alrededor de 20 minutos para conseguir un taxi con autorización, luego de que personal de la Guardia Nacional le impidiera abordar un vehículo por aplicación.

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“Se pararon enfrente y dijeron, no pueden cargarlo y al Uber decirle, mira, para evitarte todo tipo de broncas, mejor pues ya me bajo y tú vete”, dijo.

Luis García, quien viajó desde Mérida a la Ciudad de México, dijo desconocer las nuevas dinámicas en el aeropuerto, y que tras varias cancelaciones en aplicaciones, llevaba cerca de 15 minutos esperando por un taxi autorizado y calculaba que tardaría más tiempo. “Yo creo que 40 minutos, más lo que ya me está tomando y tengo que regresar antes de las cuatro”, expresó.

Indicó que el costo estimado por aplicación hacia la Zona Rosa era de alrededor de 300 pesos en Uber, mientras que las tarifas de taxi en la terminal aérea alcanzaban hasta el doble.

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“Van a pedir taxi o regularicen los precios o algo, porque pues es como, nadie va a pagar 600 pesos por ir a un lado que me va a costar 300 pesos”, dijo.

Jorge Hernández, quien arribó desde La Paz acompañado de su novia, comentó que la situación lo tomó por sorpresa, pues no estaba informado sobre las restricciones a servicios por aplicación dentro del aeropuerto.

Refirió que llevaba aproximadamente 15 minutos en la fila a la espera para abordar un taxi y consideró que la situación limita la libertad de elección de los usuarios. “Pues no está bien, debería cada quien tener la libertad de elegir qué servicio es el que más les conviene”, afirmó.

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Jorge explicó que, aunque no considera inseguros a los taxis autorizados, el incremento en los precios representa una desventaja para los pasajeros.

“No pienso que estos sean inseguros, pero sí se eleva el doble, pues no me conviene”, añadió.

De acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México operan 11 empresas de taxi autorizadas que en conjunto suman mil 558 unidades.

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Están distribuidas así: TaxiRide con 76; Yellow Cab tiene 341; Sitio 300, 239; Nueva Imagen Taxis, 487; Confort Unlimited, 22; CASADEY con 15, Porto Taxi tiene 75; Prho Taxi, con 8; T&M, con 69; PSTA con 7 y Aerotaxi cuenta con 165 unidades.

Tras presión de taxis autorizados que acusan competencia desleal de unidades de Uber y Didi, el AICM desplegó un operativo con la Guardia Nacional para inhibir que vehículos por aplicación recojan pasaje en ambas terminales y además, instaló bahías donde los pasajeros deben caminar, con maletas, hasta 10 minutos si quieren tomar un transporte por aplicación.