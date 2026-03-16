Los operativos de vigilancia realizados por elementos de la Guardia Nacional en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continúan generando molestia entre usuarios que utilizan servicios de transporte por aplicación, como Uber, debido a las restricciones para iniciar viajes dentro de la terminal aérea.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en los accesos del aeropuerto, se pudo observar la presencia de elementos federales en distintas puertas de las terminales, donde vigilan que conductores de plataformas digitales no recojan pasajeros en la zona.

De acuerdo con usuarios consultados, la medida los obliga a utilizar taxis concesionados del aeropuerto, cuyo costo —afirman— puede ser hasta tres veces más alto que el de un servicio solicitado mediante aplicación.

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“Es un abuso. Un viaje que normalmente me cuesta 120 o 150 pesos en Uber aquí me lo quieren cobrar hasta en 400. Además, los taxis del aeropuerto son viejos y muchos choferes son groseros”, comentó Laura Hernández, usuaria que recién había llegado de un vuelo nacional.

Otro pasajero, identificado como Ricardo Morales, señaló que los operativos afectan tanto a usuarios como a los conductores que trabajan mediante plataformas digitales.

“Uno solo quiere llegar a su casa de manera segura y a un precio justo. Pero aquí prácticamente te obligan a usar los taxis del aeropuerto. No es justo para los que trabajamos ni para los choferes de aplicación”, expresó.

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Los operativos también han derivado en infracciones contra conductores que, según las autoridades, realizan servicio de transporte de pasajeros sin autorización dentro de la zona federal aeroportuaria.

Sin embargo, varios usuarios calificaron estas acciones como excesivas y pidieron a las autoridades revisar la regulación del servicio.

“Pareciera que están cuidando un negocio. Los taxis del aeropuerto son carísimos y aun así quieren impedir que la gente use otras opciones. Es ilógico”, dijo un viajero que prefirió no dar su nombre.

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Durante el recorrido se observaron elementos de la Guardia Nacional apostados en accesos y salidas del aeropuerto, atentos a la llegada de vehículos que transportan pasajeros mediante aplicaciones digitales.

Algunos conductores señalaron que han recibido multas o advertencias cuando intentan recoger usuarios en las inmediaciones de las terminales.

Ante esta situación, pasajeros hicieron un llamado al gobierno federal y a las autoridades del aeropuerto para revisar las medidas que actualmente se aplican.

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Los inconformes consideran que la regulación debería enfocarse en garantizar seguridad y competencia justa, sin limitar las opciones de transporte para los viajeros.

Hasta el momento, autoridades aeroportuarias no han informado si los operativos continuarán de manera permanente o si habrá cambios en la regulación del servicio de transporte dentro del aeropuerto capitalino.

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