Falla en andamio deja a trabajador suspendido entre los pisos 34 y 39 del Hotel St. Regis; rescatistas logran salvarlo

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en el hotel The St. Regis Mexico City, ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, luego de que un trabajador quedara atrapado en un andamio a gran altura.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió mientras se realizaban trabajos en el exterior del edificio, cuando el andamio en el que laboraban varios empleados presentó una falla. Como consecuencia, uno de los trabajadores quedó suspendido a la altura de entre los pisos 34 y 39 del inmueble.

Elementos de emergencia en espera del rescate del trabajador suspendido en andamio del Hotel St. Regis (16/03/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

La situación generó la rápida movilización de equipos de emergencia, quienes acudieron al lugar para realizar las maniobras de rescate debido al riesgo que representaba la altura.

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#AlMomento realizamos maniobras para rescatar a una persona atrapada en un andamio en riesgo de caer en Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/OdTZDlXyNU — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 16, 2026

Tras varios minutos de labores, los rescatistas lograron asegurar al trabajador y ponerlo a salvo, evitando que cayera desde el andamio. Hasta el momento no se ha informado oficialmente si el hombre presentó lesiones.

El incidente provocó expectación entre trabajadores y personas que se encontraban en la zona de Reforma, mientras los equipos especializados realizaban las maniobras para controlar la situación.

Informo que rescatamos ilesa a la persona. Mi reconocimiento a l@s 10 bomber@s de las estaciones Central y Cuauhtémoc que realizaron las maniobras de rescate vertical para atender esta emergencia. #ServicioConcluido @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/tpF6ZPCHmr — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 16, 2026

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