Este lunes 16 de marzo se tienen previstas diversas movilizaciones y concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, encabezadas por organizaciones sociales y colectivos ciudadanos que demandan atención a temas laborales, sociales y de derechos civiles.

Una de las primeras concentraciones está programada a las 11:00 horas por parte del Movimiento por la Dignidad y los Derechos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, cuyos integrantes se reunirán frente a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, ubicada en la calle Doctor Lucio número 220, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Los manifestantes exigen el pago completo de sus prestaciones y expresarán su rechazo a la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el cálculo de sus pensiones.

Más tarde, a las 12:00 horas, integrantes del Colectivo Plataforma 4:20 se concentrarán en el Monumento a la Madre, desde donde llevarán a cabo diversas actividades culturales y artísticas. Posteriormente, a las 13:00 horas, el mismo colectivo se trasladará al cruce de avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, debajo del puente vehicular. En ambos puntos instalarán una mesa informativa itinerante para promover el trato digno a consumidores, así como la legalización del autocultivo, la posesión libre de cannabis y la creación de espacios compartidos en igualdad.

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Por otro lado, durante el transcurso del día, integrantes de la Unión Ciudadana Democrática (UCD) prevén acudir a las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México, ubicadas en Plaza de la Constitución número 2, en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Su principal demanda es ser incorporados a programas de vivienda de interés social.

Autoridades capitalinas prevén que estas concentraciones puedan generar afectaciones viales en las zonas donde se llevarán a cabo, por lo que se recomienda a automovilistas tomar previsiones y considerar rutas alternas.

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