Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La causa del deceso del sacerdote Juan Manuel Zavala Madrigal fue asfixia por sumersión "en medio acuoso y no presentó lesiones ni golpes", informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El cuerpo sin vida del presbítero, el cual servía como vicario de la parroquia de San Marcos Evangelista, localizada en el municipio de Ocotepec, fue fue encontrado en esa área el pasado lunes después de que se le reportó como desaparecido la noche del domingo.

La arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez indicó que el religioso tenía antecedentes médicos de "enfermedad coronaria bivascular". La información forma parte de su historial de salud, agregó.

No obstante, añadió, las instancias competentes continúan haciendo los procedimientos legales correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias de los hechos.

La Fiscalía General de Estado señaló que abrió una carpeta de investigación debido al hallazgo del cuerpo sin vida de "Zavala Madrigal, quien era sacerdote del municipio de Ocotepec, por hechos ocurridos en la comunidad San Antonio del municipio de Coapilla, en el lugar denominado Laguna Verde".

Como parte de las investigaciones tecnológicas preliminares, se estableció que el fallecido "habría llegado a ofrecer una misa y se comunicó ayer (domingo) a las 23:00 horas con un colaborador, a quien le indicó que se encontraba extraviado, su vehículo se había quedado atascado en un camino y no sabía dónde se encontraba".

En un video, detalló que se observa que el clérigo se encontraba deambulando en una de las calles de forma solitaria, cerca del lugar donde fue hallado. Además, se hallaron su vehículo y sus pertenencias.

Después de la búsqueda, se localizó el cuerpo en el interior de la laguna, y según el dictamen de la necropsia de ley, la causa de la muerte "fue asfixia por sumersión en medio acuoso y no presentó lesiones ni golpes", aseguró la institución ministerial.

Las investigaciones continúan y se seguirán desahogando más datos de prueba y dictámenes periciales, para indagar con exactitud los hechos, afirmó.

El cuerpo del quien fue sacerdote de la parroquia de San Marcos Evangelista es velado, a partir de la noche del lunes y durante todo el día de este martes; el miércoles a a las 12:00 horas se celebrará una misa exequial.

