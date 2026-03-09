San Cristóbal de las Casas, Chis.- El sacerdote Juan Manuel Madrigal Zavala, de la diócesis de Tuxtla, que este año cumpliría 36 años de servicio, fue hallado sin vida, después de haber desaparecido el domingo 8 d emarzo, cuando acudió a una comunidad del norte de Chiapas a oficiar misa.

Adscrito a la parroquia de San Marcos Evangelista, del municipio de Ocotepec, ubicado a 110 kilómetros de Tuxtla, la capital de Chiapas, Madrigal Zavala salió por la mañana de la casa parroquial, para dar misa en San Andrés Carrizal.

Madrigal Zavala viajaba en un vehículo Jetta de color negro con placas de Chiapas DMD-885-K, que fue hallado en el barrio de San Juan, junto a su mochila, pero en el cuerpo del sacerdote fue encontrado por lugareños en las inmediaciones del centro ecoturístico Laguna Verde, municipio de Coapilla, esta mañana.

Lee también Sentencian a 40 años de prisión a Israel “N” por feminicidio en grado de tentativa en La Paz; atacó con cuchillo a su pareja en 2023

Hallan sin vida a sacerdote en Chiapas (09/03/2026). Foto: Especial

El ayuntamiento de Ocotepec confirmó que el cuerpo del sacerdote fue hallado en las inmediaciones de Laguna Verde. “En el lugar se encuentra desplegadas las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley y determinar las causas del deceso”.

Al lugar han llegado elementos de la Policía Municipal, Estatal, agentes del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía. “La dirección de Seguridad Pública Municipal de Ocotepec, implementó un operativo de búsqueda desde el momento en que se recibió el reporte a las 21:00 horas de ayer domingo 8 de marzo”.

En el operativo participan también elementos de la Policía Municipal de Coapilla y Tapalapa, municipios vecinos a Ocotepec. “Sin embargo, durante las primeras horas de rastreo los resultados fueron negativos, hasta el trágico hallazgo ocurrido en las cercanías del centro ecoturístico el día de hoy”.

Lee también Semar asegura casi 220 kilos de metanfetamina y cocaína en puerto de Veracruz; droga estaba oculta en piedra laja

El ayuntamiento de Ocotepec, que preside Isidro Baldemar Ramos Bonifaz, del Partido del Trabajo (PT), lamentó el deceso del sacerdote. “Hacemos votos para que este trágico hecho se esclarezca prontamente y expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares, amigos y a toda la feligresía católica el municipio de Ocotepec, por este lamentable suceso”.

El sacerdote había estado en el 2020 en la parroquia de San Juan Bautista del municipio de Ocozocoautla, de la diócesis de Tuxtla.

La Fiscalía de Chiapas anunció que abrió una carpeta de investigación por el deceso del sacerdote. “En las próximas horas se darán a conocer los avances sobre las investigaciones”, anunció. Un grupo interinstitucional trabaja en la zona donde fue hallado el cuerpo del párroco.

Lee también Fuerzas federales detienen a nueve hombres armados en Sinaloa; aseguran fusiles, explosivos y vehículos blindados

Hallan sin vida a sacerdote en Chiapas (09/03/2026). Foto: Especial

Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez confirma la muerte

La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez confirmó este lunes el fallecimiento del sacerdote Juan Manuel Madrigal Zavala, en un breve mensaje en redes sociales , la arquidiócesis informó del deceso del presbítero, de forma inesperada y sin que aún se conozcan las causas de quien fungía como vicario parroquial en San Marcos Evangelista de Ocotepec.

"Durante su servicio pastoral, el Padre Juan Manuel entregó su vida al anuncio del Evangelio, al acompañamiento de las comunidades y a la celebración de los sacramentos, siendo signo de la cercanía de Dios para muchos fieles", manifestó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv