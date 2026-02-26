Más Información
A dos semanas de que se confirmó la primera muerte por sarampión en la Ciudad de México, están en proceso de estudio dos casos más para determinar si también fueron decesos a causa de esta enfermedad, detalló la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman.
En entrevista con EL UNIVERSAL, precisó que hasta ahora únicamente se tiene confirmado el deceso de un bebé de tres meses que murió por sarampión en diciembre.
“No se ha notificado ninguna muerte más. En este momento tenemos dos casos que están en proceso de estudio para ver si se confirman o no como casos de muerte por sarampión”, dijo.
Gasman señaló que es fácil determinar si una muerte fue por sarampión, cuando el paciente llega, se hace un estudio y se determina que tiene la enfermedad; sin embargo, en estas tres muertes se trata de casos que llegaron al hospital por otra razón; por ejemplo, neumonía o sepsis (infección generalizada), por lo que se requiere hacer un estudio epidemiológico para determinar la causa.
“Por eso es que tarda, porque no era evidente en el momento de la muerte, pero por una cuestión epidemiológica, por el estudio que se hace al entorno, a la familia [y] se dice ‘este podría haber sido sarampión’. Entonces, no es tan rápido porque hay que ver toda la historia clínica, hay que hablar con los médicos, hay que hacer exámenes. Toma su tiempo”, indicó.
No obstante, la secretaria afirmó que no se trata de muertes que sucedieron hace mucho tiempo, por lo que no es que se tarden mucho, sino que hay un proceso para lograr esta confirmación. Precisó que el fallecimiento más reciente que está en proceso de análisis ocurrió apenas el 24 de febrero.
