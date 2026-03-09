En diversas acciones implementadas por las fuerzas federales en tres municipios, se logró la detención de nueve personas del sexo masculino, se aseguraron fusiles automáticos, cargadores, chalecos tácticos, explosivos y unidades con blindaje artesanal.

Las autoridades militares, en respuesta a denuncias anónimas sobre personas armadas en el exterior de un domicilio en el fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán, lograron capturar a siete civiles, a los cuales se les encontró nueve armas de fuego, entre ellas fusiles automáticos, cuarenta y dos cargadores abastecidos.

Además, se les aseguró mil 260 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas, diversos equipos, un vehículo con blindaje de fabrica con reporte de robo y un inmueble, donde se presume se ocultaban.

Los elementos de la Guardia Nacional, en labores de reconocimiento por la colonia Lomas de Rodriguera, observaron a una persona del sexo masculino que intento huir del lugar corriendo, fue alcanzado y al revisarlo, se le encontró una arma de fuego, cinco cargadores y cinco cartuchos útiles.

En dos operativos distintos efectuados por elementos del ejército, en el poblado de Chilillos y Buenavista, en el municipio del Rosario, fueron aseguradas dos unidades automotriz con blindaje artesanal, una de ellas era conducida por un civil, el cual logró darse a la fuga luego de abandonar el vehículo, con un artefacto explosivo en una mochila

La segunda unidades, la cual era modificado su blindaje por presuntos grupos de la delincuencia organizada, la abandonaron, al percatarse de la presencia de elementos militares, los cuales procedieron a su retención.

En el poblado de la Capilla del Taxte, en el municipio de Concordia, durante un patrullaje por elementos del ejército, descubrieron un campamento improvisado por grupos delictivos para pasar la noche, al acercarse fueron atacados a balazos por un civil, por lo que estos respondieron la agresión.

Los militares lograron someter al presunto agresor, el cual tenia en su poder tres rifles automáticos, mil 16 cartuchos útiles, seis chalecos tácticos y diez placas balísticas, por lo que se procedió a su detención.

