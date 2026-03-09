La Secretaría de Salud de Baja California Sur confirmó tres nuevos casos de sarampión en Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, informó la titular de la dependencia, Ana Luisa Guluarte Castro.

La funcionaria confirmó que los pacientes son una mujer de 28 años, un hombre de 30 años y un menor de un año (sin vínculo familiar con los adultos), quienes no cuentan con antecedentes de vacunación contra esta enfermedad.

Explicó que la mujer obtuvo resultado positivo mediante prueba PCR, mientras que el caso del hombre se considera probable de manera preventiva, luego de que su prueba inicial resultó positiva por antígeno.

Ambos adultos permanecen en resguardo domiciliario y sin complicaciones, en tanto que el menor, quien no tiene vínculo familiar con la pareja, se encuentra hospitalizado en el Hospital General de Ciudad Constitución.

Casos importados y cerco sanitario

Guluarte Castro detalló en entrevista que los tres contagios se consideran casos importados, pues las personas procedían de una localidad de Sonora donde se han registrado casos activos de sarampión.

Tras la detección, personal de la Jurisdicción Sanitaria 1 Comondú implementó un cerco sanitario en la colonia donde residen los pacientes, además de aplicar un bloqueo vacunal en la zona habitacional para proteger a la población.

Las autoridades también mantienen seguimiento epidemiológico de los contactos cercanos durante el periodo de incubación del virus.

Llamado a vacunarse

La secretaria de Salud llamó a la población a completar sus esquemas de vacunación, especialmente en el caso de niñas y niños.

Recordó que menores de seis a 11 meses pueden recibir la llamada “dosis cero” contra sarampión en las unidades de salud, mientras que personas de uno a 49 años con esquema incompleto deben acudir a vacunarse para reforzar su protección frente al virus.

