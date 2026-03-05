Más Información

La presidenta de México, , aseguró que el país avanza en una intensa campaña de vacunación contra el sarampión rumbo a la Copa Mundial de la 2026, al destacar que se han aplicado millones de dosis para contener los contagios.

Aseguró que el país trabaja para garantizar la inmunidad colectiva y evitar un rebrote durante el evento deportivo internacional.

Durante su conferencia, la Mandataria federal informó que hasta ahora se han registrado cerca de 11 mil casos acumulados de desde enero de 2025, aunque subrayó que el alto nivel de vacunación en la población ha ayudado a evitar una mayor propagación.

“El número de contagios en el país ha llegado a 11 mil desde enero de 2025 a la fecha. 11 mil nada más, porque en México hay un alto nivel de vacunación”, explicó.

Sheinbaum detalló que el gobierno federal ha aplicado 21 millones de y mantiene como meta continuar con un ritmo de tres millones de dosis semanales.

“Llevamos 21 millones de vacunas aplicadas y el objetivo es que estas semanas y las próximas sigamos con la meta de 3 millones de vacunas aplicadas por semana”, indicó.

La presidenta señaló que la estrategia se intensificó luego de que el brote se detectó inicialmente en Chihuahua y posteriormente aparecieron casos en otras entidades del país.

“Cuando inició el brote en Chihuahua, en realidad se vacunó principalmente en el estado de … pero cuando empezó a aparecer en otros estados del país, pues entonces ya inició la vacunación”, dijo.

La mandataria también explicó que la campaña está dirigida principalmente a niñas y niños de seis meses a 12 años, aunque en algunos estados también se vacuna a personas de entre 13 y 49 años.

