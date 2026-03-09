La gobernadora Margarita González Saravia presentó un Plan integral de seguridad universitaria, para detener los altos índices de violencia contra la mujer, y aludió concretamente los feminicidios de Kimberly y Karol, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“Este plan tiene un objetivo muy claro que las universidades de Morelos sean espacios seguros, libres de violencia y con entornos protegidos para todas y todos los estudiantes”, expresó en conferencia de prensa.

Para lograr, su objetivo, la gobernadora propuso trabajar en varios frentes para fortalecer la seguridad en los entornos universitarios en coordinación con los municipios y las autoridades universitarias, y así garantizar trayectos seguros hacia y desde los campus.

También ofreció mejorar la infraestructura de seguridad en las zonas universitarias, incluyendo iluminación, vigilancia y mecanismos de atención inmediata.

Como tercer punto planteó fortalecer las acciones de prevención y acompañamiento para las y los estudiantes, incluyendo atención psicológica, orientación y mecanismos de denuncia seguros. Y cuarto, promover la participación activa de los estudiantes en la construcción de su seguridad.

Para este punto habló de impulsar la creación de consejos estudiantiles de seguridad universitaria en cada campus y en cada universidad del Estado.

González Saravia sostuvo que en respeto a la autonomía de la UAEM someterán su programa a la decisión del Consejo Universitario.

Reconoce protesta estudiantil

La gobernadora afirmó que las movilizaciones de estudiantes en los últimos días son una expresión legítima de indignación, de dolor y de exigencia de justicia. La marcha del día de ayer, subrayó, convocó a miles de mujeres como nunca antes, exigiendo justicia. “Todas las movilizaciones se realizaron con absoluta libertad, porque estamos en un gobierno democrático que respeta los derechos y las.

“Es una realidad que la violencia hacia la mujer es uno de los mayores males de la sociedad en todo el planeta. En este año en Morelos atendimos a 6000 mujeres, pero de ellas 2200 casos estrictamente relacionados con violencia de mujeres que se atrevieron a hablar”, informó.

