Los cuerpos de dos personas embolsadas aparecieron en calles de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan de la ciudad de Puebla.

Los reportes policiales, indican que fue cerca de las ocho de la mañana de hoy cuando se notificó de la aparición de restos humanos en bolsas de basura en la Colonia Nueva 13 de Abril de la capital poblana.

Elementos policiales acudieron a resguardar la zona y la Fiscalía General del Estado inició una in investigación de los hechos. Los primeros informes reportaron que se trataría de dos víctimas.

Puebla registra dos homicidios al día

En los primeros dos meses del año, se han registrado en el estado de Puebla un total de 119 asesinatos, según el recuento oficial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del gobierno federal. Se trata de casi dos homicidios al día en promedio en territorio poblano.

El estado de Puebla sufre, desde hace algunos años, los estertores de la violencia relacionada con la operación de bandas de narcomenudistas y de huachicol; en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla se registran constantes asesinatos individuales y la aparición de cuerpos por distintos municipios.

Los hechos de violencia extrema en Puebla -como masacres, mutilaciones, descuartizamientos, calcinamientos, torturas y asesinatos de infantes- registraron un incremento durante el año pasado (2025), según documentó la organización civil Causa en Común.

