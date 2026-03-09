Más Información
Una agente de la Fiscalía de Jalisco que se encontraba embarazada fue asesinada la tarde del sábado pasado en la colonia El Fortín, en Zapopan; durante el ataque también murió la pareja de la agente, adscrita al área de Mandamientos Judiciales.
La información disponible indica que sujetos armados arribaron al domicilio de la agente, en las inmediaciones de la Prolongación Mariano Otero y la calle Guardia Nacional, donde la encontraron dentro de su automóvil junto con su esposo y les dispararon en varias ocasiones.
Ambos murieron en el lugar a causa de las heridas y al llegar los paramédicos tras los reportes que llegaron al número de emergencia, se percataron de que la mujer estaba embarazada.
A través de sus redes sociales, la Fiscalía de Jalisco identificó a la agente como Verónica García de Alba, a quien describió como una servidora pública caracterizada por su dedicación y profesionalismo.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Verónica García de Alba, quien se desempeñó como Secretario del Ministerio Público y dejó huella en esta institución por su profesionalismo, dedicación y compromiso con la procuración de justicia”, señaló la dependencia.
