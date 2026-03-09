Un hombre identificado como Israel “N” fue sentenciado a 40 años de prisión por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras acreditarse su responsabilidad en un ataque contra una mujer ocurrido en 2023 en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

La sentencia fue dictada por un Tribunal de Enjuiciamiento durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal de La Paz, luego de que el Ministerio Público presentara las pruebas que sustentaron la acusación.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron la madrugada del 14 de agosto de 2023 en la colonia Guadalupe Victoria, cuando el ahora sentenciado agredió con un cuchillo a quien era su pareja, provocándole diversas lesiones en el cuerpo.

Durante el juicio oral se desahogaron testimonios de la víctima, así como peritajes en criminalística de campo y dictámenes médicos legistas, elementos con los que se pudo acreditar la responsabilidad penal del agresor.

Tras el análisis de las pruebas y los alegatos finales, el Tribunal determinó por unanimidad imponer una pena de 40 años de prisión, además del pago de la reparación del daño.

El órgano judicial también resolvió que no se concederán beneficios de libertad, debido a la gravedad del delito.

Crecen delitos contra mujeres

Durante 2023, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron dos feminicidios en BCS.

Ese año se registraron 4 mil 201 delitos contra la familia, de ellos, cerca de 3 mil fueron por violencia familiar y 946 incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Adicional, mil 086 delitos contra la libertad y seguridad sexual. Al corte de 2025, los delitos denunciados contra la familia en BCS sumaron 4 mil 538.

En BCS, autoridades han reconocido un aumento de delitos contra las mujeres en los años recientes.

En ese contexto, el año pasado el Congreso de BCS elevó las penas a responsables de feminicidio, con una pena mínima de 40 años de prisión y hasta 60 años, además, tipificó la violencia transfeminicida.

