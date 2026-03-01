El Secretario de Seguridad Pública de Chiapas, Óscar Aparicio Avendaño declaró que ante la información que se difundió este domingo en EL UNIVERSAL, donde algunos miembros de la Policía Estatal Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) aparecen en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que en este gobierno “cualquier señalamiento, que se investigue con absoluta profundidad, objetividad y apego a la ley”.

En un comunicado, Aparicio Avendaño expuso que como titular de la oficina que vigila por la seguridad, “fijo una postura clara ante la información difundida por EL UNIVERSAL, un medio de circulación nacional, y la instrucción emitida por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar”.

En el caso que ante las acusaciones, se debe investigar. “Si existe cualquier señalamiento, que se investigue con absoluta profundidad, objetividad y apego a la ley”. “Esta Secretaría está plenamente abierta a cualquier revisión que determinen las instancias competentes”. “No tenemos nada que ocultar y no encubrirnos a nadie”.

Lee también Asesinan a adulta mayor con arma punzocortante en Chiapas; sospechan de su nieto como el presunto feminicida

“Pero también lo digo con responsabilidad: no se puede ni se debe pretender desacreditar a toda una institución sin resoluciones ni pruebas concluyentes”, porque en la corporación hay mujeres y hombres “que honran el uniforme y que arriesgan su vida por la seguridad y la paz de Chiapas”.

Explicó que desde el inicio de este gobierno se trabaja para combatir la corrupción. “En Chiapas, la línea es firme y no admite ambigüedades”. “Cerro corrupción y cero impunidad, esa es la visión clara del gobernador y es la ruta que seguimos todos los días en esta Secretaría”.

En este gobierno que el 8 de diciembre del 2025 cumplió el primer año de gobierno y día en que se anunció la creación de Fuerza y Reacción Inmediata Pakal “se investiga todo, se protege al pueblo y se actúa con firmeza”. “Aquí no hay encubrimientos, aquí no hay privilegios, aquí hay autoridad, legalidad y compromiso”.

Lee también Detienen a dos personas por intento de secuestro en Sinaloa; logran rescatar a un hombre

La Fiscalía de Chiapas informó que se inició la carpeta de investigación por la información que se publicó en EL UNIVERSAL, con el propósito “de realizar las indagatorias respectivas, en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”. “Asimismo, garantizar que sin importar quién o quiénes cometan los delitos, principalmente si se trata de personas servidoras pública, se procurará justicia bajo la política de cerro corrupción y cero impunidad”, informó el Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov