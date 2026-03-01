Más Información

Culiacán, Sin.- En la ciudad de Mazatlán, elementos navales atendieron un reporte a las líneas de emergencia sobre que intentaban privar de la libertad a una persona, en las acciones desplegadas lograron detener a dos civiles con armas y rescatar a un hombre.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado informó que los elementos de la Marina, al llegar al sitio indicado observaron un vehículo Volkswagen, de la línea Jetta, color gris, con , cuyos ocupantes al notar su presencia intentaron huir.

El personal naval logró interceptar a los ocupantes de la unidad y al someterlos a una revisión, se les encontró armas de fuego y liberaron a una persona que presuntamente se encontraba privada de su libertad, por lo que fueron turnados al ministerio público para que resuelva la situación jurídica de los detenidos.

Sobre la persona que se presume llevaban privada de su libertad, la cual presentaba en diversas partes del cuerpo, este fue trasladado a un hospital bajo vigilancia para que recibiera atención médica y la autoridad judicial, le tome su declaración.

