TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Amparo, una, fue atacada y asesinada con arma punzocortante, presuntamente por su nieto, en su vivienda de la comunidad La Libertad en el municipio de Jiquipilas, informó la Comisión Estatal a Una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la colectiva feminista 50 más 1.

La ONg condenó y lamentó el presunto en el inicio de marzo, el mes de la Mujer. "El feminicidio de Amparo es el primero que lamentamos en este mes; sin embargo, con ella suman ya ocho víctimas de feminicidio en lo que va del año", afirmó.

Advirtió que se llegará al Día Internacional de la Mujer "lamentando más feminicidios que el año pasado", porque la violencia contra las mujeres se desborda y ahora "no sólo arrebata la vida de nuestras jóvenes, sino también la de nuestras niñas y nuestras abuelas".

La Colectiva 50 más 1, aseguró que dichas cifras reflejan una realidad alarmante que no puede ni debe seguir ignorada, y mecanismos como la alerta de violencia de género deben revisarse, porque no ha garantizado la vida ni la seguridad de las mujeres.

La agrupación feminista demandó a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades competentes una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de género en este nuevo caso.

Así como la aplicación de todo el peso de la ley al responsable del presunto feminicidio, "quien sabemos ha sido detenido y se trata , garantizando justicia para Amparo y su familia".

La Colectiva lanzó un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para reforzar las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, como también fortalecer los mecanismos de protección y el acceso efectivo a la justicia para que ninguna mujer más sea víctima de la violencia machista.

